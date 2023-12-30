LG تكشف عن شاشات MyView 4K الذكية بنظام WebOS

كشفت شركة LG عن تشكيلة جديدة من الشاشات الذكية أطلقت عليها اسم MyView 4K، وهي تعمل بنظام WebOS الذي تطوّره الشركة لأجهزتها المختلفة.

وتتيح LG شاشات MyView 4K بثلاثة إصدارات مختلفة (32SR85U و 32SR83U و 32SR70U)، ويُعد إصدار 85U الأعلى بين الإصدارات الثلاثة، يليه 83U ثم 70U.

وتأتي كافة إصدارات MyView 4K بشاشة قياسها 31.5 إنشًا من نوع IPS LCD بدقة قدرها 4K ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، مع زمن استجابة لا يتعدى 5 ميلي ثانية، ودعم لتقنية HDR10، وتغطية نحو 95% من الطيف اللوني DCI-P3، ويبلغ معدل سطوع الشاشة 350 شمعة في إصدار 32SR70U، في حين يصل إلى 400 شمعة في الإصدارين الآخرين، وتوجد بعض الاختلافات الأخرى بين تلك الإصدارات في المنافذ المتاحة فيها.

وتعمل كافة إصدارات MyView 4K بنظام webOS، مما يعني إمكانية استخدام الشاشات الثلاثة كأجهزة مستقلة، حيث تدعم الاتصال بشبكات واي فاي، ويمكن من خلالها تشغيل منصات البث المختلفة، مثل يوتيوب ونتفلكس، بالإضافة إلى بعض تطبيقات الإنتاجية مثل حزمة مايكروسوفت 365، وغيرها، كما يمكن استخدامها مع أجهزة الحاسوب المكتبية، أو ربطها بالأجهزة المحمولة.

ومن الجدير بالذكر أن إصدار 32SR85U من شاشات MyView 4K يأتي مزودًا بكاميرا ويب يمكن وضعها أعلى الشاشة لإجراء مكالمات الفيديو.

ومن المنتظر أن تعرض الشركة شاشات MyView 4K للجمهور خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024 مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.