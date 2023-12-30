LG تكشف عن جهاز العرض الجديد CineBeam Qube

كشفت شركة LG الكورية عن جهاز العرض الجديد CineBeam Qube بتصميم بسيط مميز يحتوي على مقبض قابل للدوران، وقد أضافت إليه الشركة العديد من تقنيات العرض المتقدمة.

وتركز شركة LG بشكل أساسي على جودة الصورة التي يعرضها الجهاز، حيث يمكنه عرض الصورة بحجم يصل إلى 120 إنشًا وبدقة حقيقية تصل إلى 4K، كما يوفر مصدر الضوء الليزري في الجهاز نسبة تباين قدرها 450,000:1 مع تغطية بنسبة قدرها 154% للطيف اللوني DCI-P3 لتحقيق أقصى جودة ممكنة للعرض.

ويدعم جهاز CineBeam Qube تقنية تخطيط الصور التي تعمل على مسح المساحة المحيطة لعرض الصورة بالطريقة المناسبة، كما يضم أيضًا خوارزمية دقيقة من LG لضبط السطوع تلقائيًا، علمًا بأن درجة السطوع القصوى للعرض تبلغ 500 شمعة.

ويعمل جهاز CineBeam Qube الجديد بنظام التشغيل webOS 6.0، مما يعني أنه يمكنه العمل بشكل مستقل دون الاعتماد بالضرورة على أجهزة أخرى، وهو يتيح للمستخدمين وصولاً سهلاً إلى منصات البث المختلفة مثل نتفلكس ويوتيوب وأمازون برايم فيديو وغيرها، كما يتيح النظام خيارات أخرى مثل التحكم في حجم العرض من 50 إلى 120 إنشًا ، وتفعيل تقنية HDR، والاتصال اللاسلكي بالأجهزة العاملة بنظامي أندرويد و iOS عند الحاجة إلى ذلك.

ولم تكشف LG عن سعر الجهاز أو موعد طرحه في الأسواق، لكن يتوقع إعلان تلك التفاصيل خلال أيام في أثناء مشاركة الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024.