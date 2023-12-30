وتد تعلن شراكتها مع شركة مغربية لتلبية الطلب المتزايد على خبرات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة وتد الطاقة والاتصالات، الشركة الرائدة في مجال الطاقة وحلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، شراكتها مع (إ.ب.س للخدمات والأعمال المبتكرة)، الشركة المغربية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لتلبية الطلب المتزايد وغير المسبوق لخبرات الذكاء الاصطناعي، وآليات تكنولوجيا التسيير اللازمة لمواكبة الثورة الرقمية التي يشهدها عالمنا اليوم.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الخبرات المشتركة في مجالات متعددة، تشمل: تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتكنولوجيا المعلومات وآليات حفظ المعطيات في قواعد البيانات الإلكترونية، وحلول إدارة سلسلة العمليات اللوجستية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمد المطيري؛ العضو المنتدب لشركة وتد الطاقة والاتصالات: “إن هذا التعاون الإستراتيجي سيُمكننا من الوصول إلى الكفاءات العربية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا النماذج اللغوية الضخمة، التي تتطلب خبراء تقنيين متميزين في هذا المجال من أبناء الوطن العربي ممن يتحدثون اللغة العربية ويتقنونها”.

وتجدر الإشارة إلى أن كل واحدة من الشركتين تتميز بخبرتها الطويلة وسجلها الحافل في تقديم حلول تكنولوجية عالمية المستوى في مجالات عدة، ومنها: الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وحلول إدارة الشركات.

وسيُمكن هذا التحالف كلا الطرفين من توحيد الجهود لتحسين منتجاتهما وخدماتهما لتلبية طلب الخبرات التكنولوجية المتزايد، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الثورة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن (وتد الطاقة والاتصالات) هي شركة سعودية سريعة النمو ورائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية في المملكة العربية السعودية.

وقد أُسست مجموعة شركات (إ.ب.س) في المغرب وبلجيكا في عام 2013، وهي متخصصة في مجال تكنولوجيا الهندسة المعلوماتية، التي تشمل: تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، ونظم إدارة العمليات اللوجستية للتجارة والتوزيع وتسييرها.

ومن بين الإنجازات العالمية للشركة، حصول عضوها الدكتور محمد شحو مع زميلين من كندا وأمريكا على جائزة المليون دولار لأفضل خوارزمية ذكية تستعملها الآن شركة زيلوو الأمريكية لتقدير أسعار عقاراتها. كما يحتل أعضاء الشركة المراتب الأولى من بين المساهمين في تأمين أنظمة شركتي فيسبوك وأودو.