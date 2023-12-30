هونر تكشف رسميًا عن هاتف Honor X50 Pro

كشفت شركة هونر رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Honor X50 Pro بمواصفات مرتفعة وتصميم مميز يشبه هواتفها الرائدة وسعر تنافسي.

ويأتي هاتف هونر الجديد بشاشة منحنية من نوع أولد قياسها 6.78 إنشات بدقة قدرها 1.5k ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا مع دعم خاصية التعتيم PWM Dimming التي تستخدم لضبط سطوع الشاشة من خلال التحكم في معدل عرض النبضات، علمًا بأن الشاشة تحتوي على مستشعر للبصمات.

ويعمل هاتف Honor X50 Pro بمعالج كوالكوم سنابدراجون +8 جين 1 العالي الأداء، وللتغلب على مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف مع الأداء العالي والمهام الثقيلة، استعانت هونر بنظام تبريد بخاري لضمان الحفاظ على أداء ثابت، ويضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة قدرها 5800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع مع شاحن مرفق قوته 35 واطًا، كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 بواجهة Magic OS 7.2 من هونر.

وفيما يتعلق بنظام التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وكاميرا أخرى واسعة المجال بدقة 2 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف بتصميم له هيكل نحيف حيث يبلغ سمكه أقل من 9 ملم ويزن نحو 192 جرامًا، ويدعم الهاتف خاصية الاتصال القريب المدى NFC بالإضافة إلى بلوتوث 5.2 ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

وستطرح هونر هاتف Honor X50 Pro الجديد بسعر قدره 425 دولارًا أمريكيًا للنسخة التي تحمل ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 256 جيجابايت، ويتوفر الهاتف باللونين الأخضر والأسود.