مستشعرات كاميرا سامسونج قد تلتقط ما هو غير مرئي

تبذل سامسونج كل ما في وسعها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال سلسلة هواتف Galaxy S24 الذكية، مع أن مستشعرات الكاميرا المستقبلية للشركة يبدو أنها قد تحصل على تعزيز كبير بالذكاء الاصطناعي.

وتعد سامسونج العلامة التجارية الكبرى الثانية عالميًا لمستشعرات كاميرات الهواتف الذكية، وتأتي خلف سوني، مع أن الشركة الكورية الجنوبية لديها خطط للإطاحة بمنافستها اليابانية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وكشفت سامسونج في وقت سابق من هذا العام عن مستشعر الكاميرا الثالث بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية تقنية التكبير المتقدمة Zoom Anyplace التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتتبع الكائنات تلقائيًا أثناء اللقطات القريبة.

وتعمل الشركة على إدماج المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي في مستشعرات الكاميرا. ويبدو أننا قد نحصل على بعض المزايا غير المسبوقة نتيجة لهذا التكامل.

وتريد سامسونج بشكل محدد تقديم مستشعرات للصور يمكنها التقاط ما هو غير مرئي بحلول عام 2027.

ولم يوضح التقرير نوع التفاصيل غير المرئية التي يمكن لهذه المستشعرات التقاطها، مع أن الهواتف الذكية السابقة قدمت لمحة نوعًا ما بخصوص ما يمكن توقعه.

وظهرت في السابق هواتف ذكية مزودة بكاميرات حرارية من شركة FLIR قادرة على التقاط الطاقة الحرارية.

وقدمت علامات تجارية، مثل هواوي، مستشعرًا مخصصًا يساعد في التقاط صور الفلورسنت عند إقرانها بكاميرا تقليدية، أي التقاط التوهج أو الضوء المرئي المنبعث من مواد معينة عند تعرضها للإشعاع بالأشعة فوق البنفسجية.

ويعد التقاط الأشياء غير المرئية، مثل هذه عبر مستشعر الكاميرا التقليدي بدلًا من الاعتماد على مستشعر متخصص، بمنزلة إنجاز حقيقي يسجل لصالح سامسونج.

ويحتوي هاتف OnePlus 8 Pro لعام 2020 كاميرا مرشحة للألوان توفر عن طريق الخطأ رؤية محدودة للأشعة السينية، مما يسمح للمستخدمين بالرؤية من خلال بعض قطع الملابس.

ولم توضح التقارير إذا كانت هذه التقنية قد تصل إلى مستشعرات كاميرا الهواتف الذكية في المقام الأول، لذلك من الممكن استخدام مستشعرات الكاميرا المستقبلية هذه في قطاعات أخرى، مثل قطاعات السيارات والقطاعات الطبية والصناعية.

ويضيف التقرير أن سامسونج قد حددت أيضًا هدفًا طويل المدى لتقديم أجهزة استشعار يمكنها محاكاة الحواس البشرية.

ويبدو أن هذا الهدف يشير إلى أجهزة الاستشعار التي تشبه البشر بنحو عام بدلًا من أجهزة استشعار الكاميرا التي تشبه البشر، وذلك بناءً على الإفصاحات السابقة للشركة عن هذا الموضوع.

وأعلنت سامسونج سابقًا طموحها لتقديم مستشعرات كاميرا تتمتع بدقة العين البشرية.