فيفو تكشف عن الهاتف الذكي vivo V30 Lite

كشفت شركة فيفو عن الهاتف الذكي الجديد vivo V30 Lite، وهو هاتف متوسط المواصفات ستتيحه الشركة في الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع أمولد قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتبلغ درجة السطوع القصوى في الشاشة نحو 800 شمعة، كما تدعم الشاشة الطيف اللوني DCI-P3 كاملًا، من أجل تجربة بصرية مميزة، وتحتوي الشاشة على مستشعر لبصمات الأصابع، وثقب للكاميرا الأمامية.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 695 المتوسط الأداء، مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين مساحتها 256 جيجابايت قابلة للزيادة باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية حتى تيرابايت، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، وهو داعم لشبكات الجيل الرابع 4G.

ويحتوي هاتف فيفو vivo V30 Lite على كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال وكاميرا للعمق بدقة قدرها 8 ميجابكسل و 2 ميجابكسل على الترتيب، وتدعم فيفو نظام التصوير بفلاش LED، وإضاءة Aura LED التي توّلد إضاءات مختلفة وفقًا للصور التي ينوي المستخدم التقاطها.

ويقدم الهاتف بطارية بسعة قدرها 4800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 44 واطًا، حيث يمكن شحن البطارية حتى 50%؜ خلال أقل من نصف ساعة.

ويتمتع الهاتف بتصميم مميز مع جهة خلفية زجاجية عاكسة، ويتوفر باللونين الذهبي والأخضر، ويزن نحو 190 جرامًا، كما يقل سمكه عن 8 ملم، وهو مقاوم لرذاذ الماء بمعيار IP54.