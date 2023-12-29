LG تعد بخمس سنوات من التحديثات لأجهزة التلفاز بنظام WebOS

أعلنت شركة LG الكورية أنها ستقدم تحديثات لمدة تصل إلى خمس سنوات لأجهزة التلفاز الذكية التي ستطلقها بدايةً من عام 2024، والتي تعمل بنظام WebOS.

وجاء ذلك الإعلان بالتوازي مع الكشف عن إصدارات عام 2024 من أجهزة التلفاز الراقية للشركة من فئة QNED و QNED Mini LED، حيث ستحظى تلك الأجهزة بتحديثات دورية من الشركة حتى نهاية عام 2028.

ويمكن أن يعمل الدعم الممدد بالتحديثات على تحسين أداء الأجهزة لمدة طويلة بعد إصدارها، بالإضافة إلى توفير مزايا جديدة وإصلاح المشكلات، والأهم من ذلك تحسين مستوى الأمان.

وقالت LG إن برنامج التحديثات المُمدد لنظام WebOS سيشمل أيضًا أجهزة التلفاز البالغة دقتها 8K التي أصدرتها الشركة عام 2022.

ويأتي إعلان LG خطتها الجديدة لتحديث أجهزة التلفاز الذكية عقب إقدام العديد من الشركات المصنعة للأجهزة الذكية على طرح سياسات جديدة للتحديثات تضمن وصولها للأجهزة لعدة سنوات بعد إصدارها، ومنها جوجل وسامسونج وشاومي.

ومن المتوقع أن تقدم بقية الشركات المصنعة لأجهزة التلفاز الذكية على اتخاذ إجراءات مماثلة تلبية لمطالب العملاء؛ لأن تلك الأجهزة عادةً ما تكون مرتفعة الثمن ولا تحظى بالدعم البرمجي المناسب، حيث تتوقف الشركات عن إصدار التحديثات لها بعد مرور فترة قصيرة على إطلاقها.

وتعمل شركة LG على تطوير نظام WebOS المُستخدم في أجهزة التلفاز الذكية التي تطرحها حول العالم. وكانت الشركة قد اشترت النظام بالأساس من شركة HP مطلع عام 2013 ليحل محل نظام NetCast الذي كان يُستخدم سابقًا في أجهزة التلفاز الخاصة بالشركة، كما وسعت الشركة استخدامه في الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات الذكية وأجهزة العرض والروبوتات وغيرها.