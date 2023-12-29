وحدات إنفيديا H100 AI تستهلك طاقة تتجاوز معدلات استهلاك بعض الدول

وفقًا لتقديرات شركة شنايدر إليكتريك الفرنسية في شهر أكتوبر، إن إجمالي استهلاك الطاقة في مراكز البيانات المستخدمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم يمكن مقارنته باستهلاك دولة صغيرة، ووحدات معالجة الرسوم من إنفيديا H100 AI لها دور في ذلك.

تبيع شركة إنفيديا عددًا كبيرًا من وحدات معالجة الرسوم H100 AI، وتستهلك كل منها قرابة 700 واط من الطاقة، مما يزيد على معدل استهلاك الأسرة الأمريكية المتوسطة من الطاقة.

الآن بعد أن باعت إنفيديا وحدات معالجة الرسوم الجديدة الخاصة بها بكميات كبرى، المخصصة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يصل إجمالي استهلاك الطاقة لوحدات معالجة الرسوم H100 إلى مستوى مرتفع يعادل استهلاك مدينة أمريكية كبيرة.

كما كشفت بعض الحسابات السريعة وفقًا لتقديرات شركة شنايدر أن وحدات معالجة الرسوم تستهلك طاقة كبرى أكثر مما تستهلكه بعض الدول الأوروبية الصغيرة.

ويعتقد بول تشورنوك، المهندس الكهربائي للحوكمة الفنية والإستراتيجية لمراكز البيانات في مايكروسوفت، أن وحدات معالجة الرسوم إنفيديا H100 ستستهلك طاقة أكثر من جميع الأسر في مدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا، بحلول نهاية عام 2024 وذلك عندما تُنشر الملايين من وحدات معالجة الرسوم وتصبح مستخدمة بكامل طاقتها. وتقدر مبيعات إنفيديا لوحدات معالجة الرسوم H100 بما بين قرابة 1.5 ومليوني وحدة من وحدات معالجة الرسوم في عام 2024.

تستهلك وحدة معالجة الرسوم H100 قرابة 3740 كيلو واط/ الساعة من الكهرباء سنويًا. وبافتراض أن إنفيديا تبيع قرابة 1.5 مليون وحدة من وحدات معالجة الرسوم H100 في عام 2023 ومليوني وحدة من وحدات معالجة الرسوم H100 في عام 2024، سيكون هناك قرابة 3.5 ملايين من هذه المعالجات منتشرة في العالم بحلول أواخر عام 2024.

وفي المجمل، سوف تستهلك تلك الوحدات قرابة 13,091 ألف جيجا واط/ الساعة، وهذا معدل استهلاك طاقة ضخم يعادل استهلاك الطاقة السنوي لبعض البلدان مثل: جورجيا وليتوانيا وغواتيمالا.