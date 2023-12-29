مايكروسوفت تكشف عن إحصائيات مثيرة لمتصفح إيدج خلال 2023

كشفت شركة مايكروسوفت عن بعض الإحصائيات لمتصفحها “إيدج” خلال عام 2023، التي تظهر فاعلية الأدوات المختلفة المتاحة في المتصفح واعتماد المستخدمين عليها على نطاق واسع.

ويُعد عام 2023 هو العام الأبرز بالنسبة لمتصفح إيدج – ومن قبله متصفح إنترنت إكسبلورر – منذ إطلاقه بفضل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة في المتصفح ومحرك البحث “بينج”، مما ساعد في تعزيز تجربة التصفح والبحث عبر الإنترنت.

وقالت مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي إن مستخدمي متصفح إيدج قد استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي في المتصفح في إجراء زهاء ملياري محادثة مع مساعد Copilot، وتوليد نحو 1.8 مليار صورة.

ومن ناحية الأمان، زعمت مايكروسوفت أن متصفح إيدج قد استطاع إيقاف 127 مليون عملية تصيد احتيالية عبر الإنترنت، مما يعني إيقاف عملية تصيد كل أربع ثوانٍ تقريبًا على مدار العام.

وقالت الشركة إن متصفح إيدج يُعد أفضل متصفح عند التسوق عبر الإنترنت، حيث استطاع المتصفح توفير أموال ضخمة للمستخدمين حول العالم خلال عام 2023 زادت قيمتها الإجمالية على 4 مليارات دولار أمريكي، وقد بلغ متوسط التوفير السنوي للمستخدم في الولايات المتحدة نحو 400 دولار أمريكي.

ومع أن مايكروسوفت توفر العديد من المزايا التي تعزز أداء المتصفح ومستوى الأمان فيه، إلا أنه ما زال يستحوذ على حصة سوقية قدرها 5.5% فقط من سوق المتصفحات في أجهزة الحاسوب خلف متصفحي جوجل كروم وسفاري، علمًا بأن متصفح إيدج هو المتصفح الافتراضي في أنظمة ويندوز.