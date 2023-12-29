مايكروسوفت تعزز مزايا Copilot ضمن إيدج

أضافت مايكروسوفت هذا العام مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot إلى الكثير من خدماتها، ويشمل ذلك متصفح إيدج، الذي يتميز إصداره الموجه لأجهزة الحواسيب بنسخة كاملة من Copilot، في حين واجه مستخدمو المتصفح عبر الأجهزة المحمولة نقصًا كبيرًا في المزايا.

وتهدف مايكروسوفت الآن إلى سد الفجوة بخصوص Copilot بين إصدارات متصفح إيدج الموجهة لأجهزة الحواسيب والأجهزة المحمولة من خلال تحديث كبير يفيد مستخدمي أندرويد و iOS.

ويحصل الإصدار الموجهة للأجهزة المحمولة من متصفح إيدج الآن على دعم كبير لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot.

ولا يتضمن التحديث أي مزايا غير موجودة في الإصدارات الأخرى من Copilot، مع أنه يجعل الإصدار الموجه للأجهزة المحمولة من متصفح إيدج يواكب الإصدار الموجه لأجهزة الحواسيب.

ويمكنك الآن أن تطلب من Copilot تلخيص ملف PDF إذا فتحته من خلال متصفح إيدج وتوليد إجابات نصية وصور ذكاء اصطناعي مدعومة بنموذج DALL-E 3.

كما يستطيع Copilot ضمن متصفح إيدج للأجهزة المحمولة تحويل مستندات PDF الطويلة إلى ملخصات قصيرة أو نقاط رئيسية.

ويمكنك أيضًا التفاعل مع أقسام مختلفة من ملف PDF، ويحسّن التحديث الجديد الاستعلامات السياقية باستخدام نموذج GPT-4 Turbo.

وفي حال كنت تشاهد مقطع فيديو عبر يوتيوب، فإن بإمكانك أن تطلب من Copilot تلخيص الفيديو، مع أن الميزة تعمل عند توفر النص أو الترجمة، وذلك لأن Copilot ضمن متصفح إيدج للأجهزة المحمولة يلخص النصوص، وليس إطارات الفيديو.

ويقتصر ملخص الفيديو على مقاطع الفيديو المعالجة سابقًا أو محتوى يوتيوب مع الترجمة. ولن تتمكن من تلخيص جميع مقاطع الفيديو، مع أن مايكروسوفت قالت إن الميزة يجب أن تعمل مع معظم محتوى يوتيوب.

وأصبح مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot يدعم الإضافات ضمن متصفح إيدج للأجهزة المحمولة، ويعني هذا أنه يمكنك إيقاف تشغيل إمكانات محرك بحث Bing واستخدامه بصفته روبوت دردشة مستقلًا، مثل ChatGPT.

ويصبح Copilot بجودة ChatGPT نفسها عند إيقاف تشغيل البحث مع استجابات سريعة، مع أنه يمنحك معلومات قديمة اعتمادًا على الاستعلام.

وتوجد مجموعة من الإضافات التابعة لجهات خارجية، وتختبر مايكروسوفت إضافات أخرى لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot، ولديها خطط لجلب GPTs إلى Bing قريبًا.