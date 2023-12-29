مايكروسوفت تعتزم إطلاق حواسيب سيرفيس جديدة بتحسينات ضخمة

تخطط شركة مايكروسوفت لترقية حواسيب سيرفيس الخاصة بها بإطلاق إصدارات جديدة مدعومة بمواصفات محسنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما ذكره موقع “ويندوز سنترال” في تقرير أخير، فإن مايكروسوفت تحضر لإعلان جهازي سيرفيس برو 10 وسيرفيس لابتوب 6 مع وحدة معالجة عصبية NPU للذكاء الاصطناعي، ومعالجات من إنتل وكوالكوم.

وستعمل الأجهزة بالجيل الرابع عشر الجديد من معالجات إنتل (كور ألترا)، كما ستوفر الشركة إصدارات أخرى منها بمعالج كوالكوم سنابدراجون X مع تحسينات واسعة في الأداء وعمر البطارية والأمان تضاهي معالجات آبل سيليكون في حواسيب ماك، وفقًا للتقرير المنشور.

وبالإضافة إلى تحسين المواصفات الداخلية، سيأتي جهاز سيرفيس برو 10 – الذي يُعد أقرب إلى كونه جهازًا لوحيًا – بشاشة عالية السطوع داعمة لتقنية HDR مع طبقة مضادة للتوهج لتقليل انعكاس الضوء عليها، بالإضافة إلى زوايا دائرية مثل سلسلة سيرفيس لابتوب ستوديو، وستتيح مايكروسوفت غطاء بلوحة مفاتيح تحتوي على زر جديد من أجل تشغيل مساعد Copilot في نظام ويندوز مباشرةَ.

وأفاد التقرير بأن الحاسوب المحمول سيرفيس لابتوب 6 سيتوفر بإصدارين بشاشة قياسها 13.8 إنشًا و 15 إنشًا مع زوايا دائرية وحافات نحيفة ومنافذ جديدة ولوحة مفاتيح تضم زرًا لمساعد Copilot، وتحسينات في لوحة اللمس لدعم خاصية الحس اللمسي.

ومن المتوقع أن تطلق مايكروسوفت أجهزة سيرفيس برو 10 و سيرفيس لابتوب 6 الجديدة خلال عام 2024، في حين تحضر الشركة لتغييرات أخرى كبيرة لسلسلة سيرفيس بحلول عام 2025.