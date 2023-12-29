سامسونج تخطط لإطلاق أجهزة محمولة بتصميمات شديدة المتانة

تعتزم شركة سامسونج إطلاق إصدارات جديدة من سلسلة الهواتف الذكية واللوحيات ذات التصميمات المتينة خلال وقتٍ قريب، ومنها هاتف جالاكسي XCover 7 والجهاز اللوحي جالاكسي تاب أكتيف 5.

ووفقًا لتقارير نُشرت حديثًا، سيأتي هاتف جالاكسي XCover 7 بشاشة من نوع IPS LCD قياسها 6.6 إنشات بدقة قدرها Full HD ونتوء مميز يضم الكاميرا الأمامية، ولا توجد معلومات كافية حول المعالج الذي تنوي سامسونج استخدامه في الهاتف، لكن يُعتقد أنه سيكون أحد إصدارات معالجات Exynos من سامسونج.

واستنادًا إلى الصور المسربة، سيحمل الهاتف بطارية قابلة للإزالة وتصميمًا جديدًا مع جهة خلفية على شكل غطاء حماية وزر إضافي قابل للتخصيص وكاميرا خلفية واحدة.

ويتوقع أن يتمتع هذا الهاتف بمقاومة للسقوط على الأرضيات الصلبة، وأن يتوافق التصميم مع المعايير العسكرية، بالإضافة إلى دعم معيار مقاومة الماء والأتربة IP68، كما الإصدارات السابقة.

ومن المنتظر أن يبدأ سعر الهاتف من 400 دولار أمريكي للنسخة التي ستتوفر بمساحة تخزين قدرها 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية حجمها 6 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالجهاز اللوحي جالاكسي تاب أكتيف 5، فسيأتي أيضًا بالتصميم المتين نفسه مع تحسين في المواصفات الداخلية، حيث سيأتي بمعالج Exynos 1380 وذاكرة عشوائية قدرها 6 جيجابايت، ودعم لقلم S Pen.

وتطرح سامسونج تلك الأجهزة من أجل استخدامها في مواقع العمل القاسية والبيئات ذات الطقس المتطرف.

ولا توجد حتى الآن معلومات رسمية مؤكدة عن موعد إعلان تلك الأجهزة أو توفرها في الأسواق، إلا أن التقارير تشير إلى قرب إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2024.