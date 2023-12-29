إنفيديا قد تكشف عن سلسلة بطاقات RTX 40 SUPER في معرض CES 2024

تستعد شركة إنفيديا للكشف عن أحدث المنتجات والتقنيات ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في عام 2024 والمقرر أن ينطلق بين 9 من يناير و 12 من يناير.

شركات كبرى ستكون مشاركة في هذا المعرض الدولي المشهور مثل: إنتل، وأسوس، وجيجابايت، و MSI، و LG، وسامسونج، وكذلك شركة إنفيديا التي ستشارك في عرض خاص يوم الثامن من يناير الساعة 8 صباحًا (AM) بتوقيت المحيط الهادئ، والساعة 7 مساءًا (PM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 8 مساءًا (PM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

المتوقع أن تكشف إنفيديا بقيادة جين-سون هوانغ عن أحدث التقنيات وبالأخص وحدات معالجة الرسوم المخصصة للذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والقيادة الذاتية للمركبات، ولا ننسى كذلك التفاصيل الجديدة التي قد تكشف عنها إنفيديا مع معمارية Blackwell.

لكن التوقع الأقرب أن تكشف إنفيديا عن هذه المعمارية في مؤتمر GTC 2024، والمتوقع كذلك أن تكون معمارية Blackwell موجهةً نحو مراكز البيانات ونحو اللاعبين من خلال سلسلة البطاقات الرسومية RTX، كذلك بنية المعمارية ستشهد إعادة هيكلةٍ كبيرةٍ لبنية المعالج الرسومي إذ ستستخدم في بعض المنتجات لأول مرة تصميم وحدة الشرائح المتعددة (MCM) لتقسيم مكونات وحدة المعالجة الرسومية إلى قوالب منفصلة مما سيسمح للشركة بمرونةٍ كبيرة عند طرح منتجاتها نحو مراكز البيانات أو نحو اللاعبين.

كما يتوقع أن تكشف عن سلسلة بطاقات RTX 40 SUPER المحدثة من سلسلة بطاقات RTX 40، ومن المحتمل أيضًا تقديم ثلاثة بطاقات رسومية جديدة: RTX 4070 SUPER، و RTX 4070 Ti SUPER، و RTX 4080 SUPER.

إعلان تلك البطاقات لا يعني توفرها فورًا في الأسواق، بل في الأغلب ستكون متاحة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة. يمكنكم متابعة الحدث الرئيسي لشركة إنفيديا من هنا.