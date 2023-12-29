إنفيديا تروج لخدمة البث السحابي للألعاب GeForce NOW

تروج إنفيديا مع اقتراب عام 2023 من نهايته في غضون أيام قليلة لخدمتها للبث السحابي للألعاب، وألقت الشركة نظرة على العام الماضي فيما يتعلق بخدمة GeForce NOW.

ووفقًا للشركة، فقد كان عام 2023 عامًا مليئًا بالألعاب المتميزة، وحصلت الخدمة خلاله على العديد من الألعاب الناجحة والمزايا المحسنة مع إطلاق فئة العضوية Ultimate.

وجلب إطلاق فئة العضوية Ultimate ألعابًا سحابية عالية الأداء عبر أمريكا الشمالية وأوروبا، وذلك بفضل شريحة الرسومات الجديدة GeForce RTX 4080 SuperPODs.

وأصبح بإمكان أعضاء GeForce NOW للمرة الأولى عبر خدمة سحابية البث بمعدل قدره 240 إطارًا في الثانية، أو البث بمعدل قدره 120 إطارًا بدقة قدرها 4K عبر تطبيقات حواسيب ويندوز وماك، والاستمتاع بتجربة دعم الدقة الفائقة الاتساع للاستمتاع بتجربة لعب سلسة وغامرة.

وأشارت إنفيديا إلى أن البث بهذا المعدل مرتبط بمعمارية وحدة معالجة الرسومات Ada Lovelace التي طورتها إنفيديا بصفتها خليفة لمعمارية وحدة معالجة الرسومات Ampere.

وأعلنت الشركة في تدوينة جديدة أن هناك الآن أكثر من 1800 لعبة يمكن بثها عبر GeForce NOW، وأن اللاعبين بثوا 250 مليون ساعة عبر الخدمة في عام 2023.

وأشارت التدوينة أيضًا إلى أن GeForce NOW بدأت بإضافة الألعاب التي تنشرها مايكروسوفت، وذلك بفضل اتفاقية شراكة مدتها 10 سنوات مبرمة بين الشركتين، أُعلنت في شهر فبراير.

وتسمح هذه الاتفاقية بجلب ألعاب إكس بوكس المخصصة للحواسيب، إلى جانب 100 لعبة ضمن اشتراك Game Pass إلى خدمة GeForce NOW.

وأضافت خدمة إنفيديا GeForce NOW ألعاب أكتيفيجن بليزارد إلى الخدمة، بدءًا من Call of Duty: Modern Warfare II و III وWarzone، وذلك بعد اكتمال شراء مايكروسوفت لشركة أكتيفيجن بليزارد في شهر أكتوبر.

وبفضل تقنيات DLSS 3 و Reflex، يمكن لأعضاء Ultimate الحصول على المعدلات العليا للإطارات وزمن الوصول القليل من أجل الاستمتاع بتجربة اللعب السلسة.

وأعلنت إنفيديا أنها تخطط لإضافة 46 لعبة جديدة من إكس بوكس و Game Pass هذا الأسبوع إلى GeForce NOW.

وجلبت شركة Capcom ألعابها إلى السحابة، مثل Monster Hunter Rise و Monster Hunter: World و Dragon’s Dogma: Dark Arisen.