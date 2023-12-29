إنفيديا تخفض أداء شرائح الألعاب في الصين

حصل عملاء إنفيديا في الصين على نسخة مقيدة من شريحة الألعاب GeForce RTX 4090، إذ تبيع الشركة نسخة منخفضة الأداء من شريحتها الرسومية الفضلى للاعبي الفيديو في الصين بعد أن شددت الحكومة الأمريكية القيود على ما يمكن للشركة تسويقه في ذلك البلد.

وتحتوي شريحة GeForce RTX 4090 D المعروضة للبيع عبر موقع الشركة الصيني عددًا منخفضًا من نوى المعالجة بنسبة قدرها 10 في المئة تقريبًا مقارنةً بشريحة GeForce RTX 4090 التي تبيعها في بلدان أخرى.

وقالت إنفيديا: “صممت شريحة GeForce RTX 4090 D للتوافق مع ضوابط التصدير الحكومية الأمريكية، ولن تكون متاحة إلا في متاجر التجزئة في الصين”.

وتنتج إنفيديا نسخًا من منتجاتها الموجهة للصين تتوافق مع القواعد التي فرضتها إدارة بايدن على الصادرات إلى ذلك البلد.

وتحد الولايات المتحدة من الوصول إلى الرقاقات المتخصصة في تلك السوق، وتسعى إلى إبطاء تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي في الصين.

وأوضحت الشركة أنها تعاونت على نطاق واسع مع الحكومة الأمريكية أثناء تطوير منتج الرسومات، الذي يتاح في شهر يناير.

وتحتوي شريحة GeForce RTX 4090 D عددًا منخفضًا من وحدات المعالجة الفرعية المفيدة لتسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي مقارنةً بشريحة GeForce RTX 4090 التي تباع في أماكن أخرى.

وتتميز وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 4090 D بمقدار 14592 نواة CUDA، وسرعة معززة تصل إلى مقدار 2520 ميجاهرتز، وذاكرة من نوع GDDR6X بسعة قدرها 24 جيجابايت وبسرعة قدرها 21 جيجابت في الثانية.

ويهتم المسؤولون الأمريكيون بقطاع مسرعات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، الذي تتصدره حاليًا شريحة NVIDIA H100.

وتعتمد هذه النوعية من الشرائح على التكنولوجيا المستخدمة في بطاقات الرسومات، وتعد بمنزلة الأساس لأجهزة الذكاء الاصطناعي لأصحاب مراكز البيانات الكبيرة.

وقدمت إنفيديا إصدارات منخفضة القدرة من رقاقاتها موجهة للصين بعد تشديد قواعد التصدير الأمريكية في عام 2022.

وفرضت الولايات المتحدة إجراءات صارمة مرة أخرى في شهر أكتوبر من خلال تخفيض حدود الأداء.

وردت إنفيديا عبر تعديل قدرات رقاقاتها الموجهة للدولة الآسيوية لجعلها متوافقة مع القواعد الجديدة.