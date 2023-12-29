أندرويد أوتو يلخص رسائلك بالذكاء الاصطناعي

تستعد جوجل لتقديم ميزة رائدة لنظام أندرويد أوتو تتيح له الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتلخيص الرسائل وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بقراءة الإشعارات أثناء القيادة.

وتعيد الابتكارات تشكيل تجاربنا اليومية في مشهد التقنية الدائم التطور، ويعد إدماج الذكاء الاصطناعي في أجهزتنا اليومية بمنزلة أحد هذه المجالات البارزة.

ونظرًا إلى أن الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، فقد اكتسبت الحاجة إلى التفاعل الآمن معها أثناء القيادة أهمية قصوى.

وتهدف الميزة القادمة إلى جعل القيادة آمنة وتقليل تشتيت الانتباه، إذ يساعد أندرويد أوتو المستخدمين من خلال قراءة الإشعارات للحد من استخدام الهاتف أثناء القيادة.

وينشأ التحدي عند ورود كمية كبيرة من الرسائل، مما يؤدي إلى تشتيت الانتباه، ويكمن حل جوجل لهذا المأزق في إدماج الذكاء الاصطناعي في أندرويد أوتو.

وتزود الميزة القادمة المستخدمين بنسخة مختصرة من رسائلهم، مما يلغي الحاجة إلى التدقيق في العديد من الإخطارات يدويًا.

وتوفر مقتطفات التعليمات البرمجية داخل تطبيق جوجل، بالإصدار ذي الرقم 14.52، نظرة ثاقبة بخصوص آليات تلخيص الرسائل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا للتعليمات البرمجية، فإن الذكاء الاصطناعي يقدم ملخصًا موجزًا للرسائل الواردة، مع تسليط الضوء على وجهات النظر المختلفة، وذلك بدلًا من أن يقرأ مساعد جوجل كل رسالة على حدة.

وتسعى هذه الميزة إلى تبسيط تجربة المستخدم، مما يجعلها مفيدة وغير معقدة.

ويتولى مساعد جوجل المدعوم بالذكاء الاصطناعي مهمة تلخيص الرسائل، مع إعطاء الأولوية للمحادثات المزدحمة، مثل الدردشات الجماعية.

وتتيح لك جوجل تمكين هذه الملخصات أو تعطيلها من خلال إعدادات أندرويد أوتو، مما يضيف طبقة من التخصيص إلى تجربة المستخدم.

وتنص جوجل صراحةً على أنه يمكن للمساعد الآن تلخيص رسائلك، وتقول: “يوّلد الذكاء الاصطناعي هذه الرسائل، لذلك قد تكون هناك أخطاء. يمكنك إيقاف تشغيل هذا في أي وقت من إعدادات أندرويد أوتو. هل تريد المضي قدمًا وجعل المساعد يلخص محادثاتك المزدحمة؟”.

وتثير الإشارة إلى “المحادثات المزدحمة” تساؤلات حول مدى هذه الملخصات، إذ هل تطبق بشكل عام على جميع الرسائل والتطبيقات، أم أنها تستهدف على وجه التحديد السيناريوهات التي يتلقى فيها المستخدم العديد من الرسائل بتتابع سريع.