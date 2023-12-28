Zeekr تطلق سيارة 007 للتنافس مع تسلا Model 3

أطلقت شركة حلول وتقنيات التنقل الكهربائي المملوكة لشركة جيلي، زيكر Zeekr، رسميًا سيارتها الكهربائية السيدان 007 مع بعض التقنيات الداخلية الجديرة بالملاحظة بسعر يبدأ من أقل من مقدار 30 ألف دولار.

وتتنافس سيارة 007 مع سيارة تسلا Model 3، وتتميز السيارة الكهربائية بدعمها للشحن السريع بقوة قدرها 800 فولط، ومدى أقصى يبلغ قدره 870 كم، وتسارع بسرعة تصل إلى مقدار 100 كم في الساعة خلال 2.84 ثانية.

وتواصل شركة صناعة السيارات الكهربائية المملوكة لشركة جيلي توسيع نطاق انتشارها العالمي خارج الصين وأوروبا.

وتقدم الشركة حاليًا سياراتها الرائدة 001، وسيارة عالية الأداء تسمى 001 FR، ومركبة MPV تسمى 009، وسيارة الدفع الرباعي المسماة Zeekr X.

وأثار نجاح Zeekr المبكر وطموحاتها المستقبلية قدرًا كبيرًا من الاهتمام بالعلامة التجارية الناشئة نسبيًا.

وكانت نماذج Zeekr تستهدف حتى وقت قريب القطاعات المتخصصة في سوق السيارات الكهربائية. وبدأت شركة صناعة السيارات في أوائل شهر نوفمبر 2023 بالترويج لسيارة كهربائية جديدة تسمى 007، وهي سيارتها السيدان الأولى.

وافتتحت Zeekr بعد أسبوعين الطلبات الأولية لسيارة 007 في الصين، وتقدمت في الوقت نفسه بطلب لاكتتاب عام أولي في الولايات المتحدة. كما بدأت الترويج لتكنولوجيا البطاريات الداخلية، التي ظهرت للمرة الأولى في سيارة أخرى غير سيارة السيدان 007.

وأطلقت Zeekr الآن رسميًا سيارة السيدان 007 في الصين قبل التوسع إلى الأسواق العالمية الأخرى، وهي تتمتع بالمزايا اللازمة لتحقيق نجاح كبير.

وتتميز سيارة السيدان 007 بالعديد من المزايا الأولى للعلامة التجارية، إذ إنها النموذج الأول الذي يعتمد هيكلًا خلفيًا ضخمًا ومتكاملًا من الألمنيوم مع صلابة التوائية يبلغ قدرها 43500 نيوتن متر.

وتعد سيارة السيدان أيضًا السيارة الأولى التي تتميز بنظام الصوت الجديد المطور داخليًا ونظام مساعدة السائق المتقدم الذي يتكون من مستشعر ليدار LiDAR واحد و 12 كاميرا عالية الدقة و 5 رادارات بموجات مليمترية و 12 رادارًا بالموجات فوق الصوتية.

وتوفر 007 شاشة خارجية ضخمة من نوع LCD يمكنها عرض الرسائل لمستخدمي الطريق والمشاة الآخرين. كما تسمح السيارة للسائق بالتحدث مع المشاة أو إصدار أصوات مضحكة محددة سابقًا، إذ تحتوي السيارة الكهربائية على مكبر صوت.

وزودت الشركة السيارة بمحرك خلفي بقوة قدرها 310 كيلوواط. ويوجد خياران لمجموعة نقل الحركة، وهما الدفع الخلفي مع محرك بقوة قدرها 310 كيلوواط، والدفع الرباعي مع محرك أمامي إضافي بقوة قدرها 165 كيلوواط، مما يوفر قوة قصوى قدرها 475 كيلوواط.

ويشغل نظام التشغيل Zeekr OS 6.0 المقصورة الداخلية، التي تتميز بشاشة عرض أمامية للواقع المعزز بقياس قدره 35.5 بوصة وشاشة قابلة للدوران بقياس قدره 15.05 بوصة. وزودت Zeekr السيارة باتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتدير جيلي شبكة الاتصالات الفضائية.

وتتميز منصة السيارة الداعمة للشحن السريع البالغ قوته مقدار 800 فولط بالظهور الأول لبطاريات فوسفات حديد الليثيوم الجديدة من Zeekr القادرة على تجديد مدى مقداره 500 كم خلال 15 دقيقة من الشحن باستخدام الشاحن السريع الذي يعمل بالتيار المستمر.

وأوضحت الشركة أن نموذج المدى القياسي الذي يتميز بتقنية البطارية هذه يوفر مقدار 688 كم من المدى بشحنة واحدة، كما تقدم الشركة نموذج المدى الطويل الذي يوفر مقدار 870 كم من المدى بشحنة واحدة.