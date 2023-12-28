Copilot تستعد لتغيير إعدادات ويندوز تلقائيًا

تطور مايكروسوفت إصدارًا جديدًا من أداة الذكاء الاصطناعي Copilot يمكنه تغيير طريقة استخدامك لنظام التشغيل ويندوز 11، إذ تعاني الأداة في شكلها الحالي من قصور كبير فيما يتعلق بإمكاناتها ضمن نظام التشغيل ويندوز.

وقد تستطيع أداة Copilot في الإصدار المستقبلي من نظام التشغيل ويندوز 11 اكتشاف المشكلات التي يواجهها نظامك أو تطبيقك مع محاولة إصلاحها تلقائيًا.

وفي حال كنت بعيدًا عن حاسوبك وتعطلت بعض التطبيقات، فإن Copilot قد تحاول إصلاح المشكلات بشكل مستقل، بدلًا من مطالبتك بتشخيص المشكلة أو إرسال تقرير بالملاحظات.

كما قد تحاول أداة الذكاء الاصطناعي تغيير إعدادات الشبكة أو تشغيل مستكشف الأخطاء ومصلحها لمعرفة إذا كان يمكنها العثور على حل من تلقاء نفسها عند فشل أحد التطبيقات في الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

وتعتقد شركة دل أن الجيل القادم من أداة الذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل ويندوز 11 قد تحاول أيضًا تغيير الإعدادات وفقًا لموقعك وبيئتك، إذ قد تشغل موفر البطارية مع تحسين أمان شبكتك اللاسلكية إذا اكتشفت أنك تستخدم شبكة لاسلكية عامة في المطار.

ونشرت دل صورًا متحركة توضح أن أداة Copilot قد تفهم سلوك المستخدم وبيئته وتطبق التغييرات تلقائيًا عبر النظام، إذ تحدد أداة الذكاء الاصطناعي موقعك عندما تتصل بصفتك مستخدمًا بشبكة لاسلكية عامة، وذلك بالاعتماد على وعيها السياقي.

وقد تقترح أداة الذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل ويندوز 11 تحسين إعدادات الأمان لحماية البيانات أثناء اتصالك بشبكة لاسلكية عامة.

كما قد تبدأ بتقليل استهلاك الطاقة عن طريق إيقاف البرامج والخدمات غير الضرورية مع تشغيل موفر البطارية، مما يؤدي على الأرجح إلى تحسين أداء الجهاز وزيادة عمر البطارية.

ويمكنك من خلال صوتك أن تطلب من Copilot تغيير سطوع لوحة التتبع، وتنفذ أداة الذكاء الاصطناعي المدمجة في ويندوز 11 هذه الإعدادات تلقائيًا نيابةً عنك.

كما يمكنك أن تطلب من أداة Copilot جعل الحاسوب يعمل بالسرعة القصوى عند استخدام تطبيقات إكسل أو باور بوينت أو تحرير مقاطع الفيديو، مما يؤدي إلى تشغيل وضع الأداء.

ووفقًا لشركة دل، لا تزال حالات الاستخدام هذه في المرحلة المفاهيمية، مع أن مايكروسوفت قد تسير في هذا الاتجاه.

وابتكرت دل هذه الحالات المفاهيمية بناءً على المناقشات مع شريتكها في مجال أجهزة الحواسيب، إذ قد تصبح أداة Copilot بمنزلة محور التركيز الرئيسي في عام 2024.

ويعتقد على نطاق واسع أن أداة Copilot لنظام التشغيل ويندوز قد تحصل على ترقية كبيرة في عام 2024 مع Windows Hudson Valley، المعروف أيضًا باسم ويندوز 12.

وأكدت مايكروسوفت قناعتها بأن مستقبل نظام التشغيل يكمن في الذكاء الاصطناعي والويب.

وتخطط الشركة لإدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء نظام التشغيل ويندوز، بدءًا من شريط المهام وسطح المكتب ووصولًا إلى قائمة ابدأ.