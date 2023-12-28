ويندوز يغير طريقة وصول التطبيقات إلى حسابك

يستعد ويندوز لتغيير طريقة وصول التطبيقات إلى حسابك ضمن مايكروسوفت، إذ تستخدم معظم التطبيقات تلقائيًا حسابك ضمن مايكروسوفت لتسجيل الدخول إلى التطبيق عند تسجيل الدخول حاليًا إلى النظام التشغيلي باستخدام هذا الحساب.

وتخطط مايكروسوفت لتغيير هذا السلوك من خلال السماح لك برفض وصول التطبيقات إلى حسابك ضمن مايكروسوفت.

ووفقًا لما هو مذكور في تدوينة منشورة في شهر نوفمبر 2023، فإن مايكروسوفت تعمل على تكييف نظام ويندوز ليتوافق مع قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.

ويلاحظ مستخدمو المنطقة الاقتصادية الأوروبية بدءًا من أوائل عام 2024 تغييرات عند تسجيل الدخول إلى التطبيقات عبر نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11.

ويحصل مستخدمو ويندوز في أوروبا على إشعار جديد عند تسجيل الدخول إلى النظام التشغيلي وفتح أحد التطبيقات.

ويسألك هذا الإشعار إذا كنت تريد استخدام بيانات تسجيل الدخول إلى التطبيق نفسها التي استخدمتها لتسجيل الدخول إلى نظام التشغيل ويندوز.

ويحمل الإشعار عنوان “هل تريد متابعة تسجيل الدخول؟”، ويقدم الإشعار خيارين، وهما عدم تسجيل الدخول أو متابعة تسجيل الدخول.

ويمكنك إما السماح بالوصول إلى حسابك ضمن مايكروسوفت أو رفض السماح بالوصول إلى حسابك ضمن مايكروسوفت واختيار حساب آخر أو استخدام التطبيق دون تسجيل الدخول.

وتظهر هذه النافذة المنبثقة في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيقًا يسمح بتسجيل الدخول باستخدام حساب شخصي أو معرف إنترا Entra بعد تسجيل الدخول إلى ويندوز.

ولن يظهر هذا الإشعار مرة أخرى في معظم الحالات بمجرد موافقتك على استخدام بيانات تسجيل الدخول نفسها، مع أن هناك استثناءات معينة.

وتظهر النافذة المنبثقة مرة واحدة لكل مستخدم، مع أنها قد تظهر مرة أخرى إذا لم تسجل الدخول إلى ويندوز لمدة 90 يومًا أو أعدت إضافة حساب سحابي إلى ويندوز.

ويمكنك إدخال بيانات مختلفة إذا قررت عدم السماح للتطبيق باستخدام بيانات تسجيل الدخول إلى النظام التشغيلي. كما يمكنك أيضًا اختيار استخدامه دون تسجيل الدخول إذا كان التطبيق يسمح بذلك.

وتختبر مايكروسوفت هذه الميزة في ويندوز 11 برقم الإصدار 22631.2787 أو الإصدارات الأحدث في قناة Release Preview.

ويتوقع وصول التغييرات بصفتها جزءًا من تحديث اختياري في شهر يناير، وذلك قبل طرحها بشكل واسع في شهر مارس.