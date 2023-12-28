واتساب تطوّر واجهة جديدة لإصدار الويب

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب الذي يعمل عبر متصفح أجهزة الحاسوب.

وتعتمد الواجهة الجديدة على إضافة لون جديد للوضع الليلي لتقليل إجهاد العين، بالإضافة إلى شريط جانبي معدّل لتعزيز الشكل الجمالي للواجهة، كما هو موجود حاليًا في تطبيق سطح المكتب.

ويضم الشريط الجانبي الجديد الأزرار نفسها الموجودة في الشريط الحالي الذي يعلو المحادثات، حيث يجعل ذلك التغيير الواجهة ذات مظهر عصري، كما يوحد الواجهة في إصدار الويب وتطبيق سطح المكتب.

وتسعى واتساب أيضًا إلى تقديم نظام ألوان جديد للوضع الليلي لتعزيز التجربة البصرية، كما سيكون مفيدًا عند استخدام “واتساب ويب” في ظروف الإضاءة المنخفضة، فضلًا عن تلبية رغبات المستخدمين في الحصول على واجهة معاد تصميمها.

ومن الجدير بالذكر أن واتساب تعمل على إضافة مزايا أخرى إلى إصدار الويب، ومنها إمكانية مشاركة الحالات مباشرةً عبر المتصفح، حيث تتيح المنصة حاليًا مشاركتها عبر تطبيق الأجهزة المحمولة فقط.

وتختبر واتساب التغييرات الجديدة في الواجهة في النسخة التجريبية للإصدار الذي يعمل عبر المتصفح، وهي ما زالت قيد التطوير، ويتوقع إتاحتها لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب بعد انتهاء الفترة التجريبية.

وكانت المنصة قد أعادت أيضًا تصميم بعض عناصر واجهة المستخدم في تطبيقها للأجهزة المحمولة في نظامي أندرويد و iOS، كما أجرت بعض التغييرات مثل تغيير موضع شريط التنقل إلى الجهة السفلية في تطبيق أندرويد.