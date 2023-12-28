هواوي تطوّر نظام HarmonyOS لأجهزة الحاسوب

تعمل شركة هواوي على تطوير نسخة من نظام التشغيل الخاص بها HarmonyOS للعمل على أجهزة الحاسوب.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام صينية، فإن هواوي اقتربت من إكمال عمليات التطوير الخاصة بذلك النظام، وقد تكشف رسميًا عن بعض الجوانب المتعلقة به خلال وقتٍ قريب.

وتهدف هواوي إلى بناء نظام تشغيل متكامل يعمل على كافة المنتجات التي تصدرها للمستهلكين، ومنها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية والسيارات الكهربائية، وتسعى إلى ضم المزيد من الأجهزة مثل الحواسيب الشخصية.

وتتماشى التقارير الأخيرة مع تصريحات سابقة لأحد المديرين التنفيذيين السابقين في الشركة، حيث أفاد بأن هواوي تبحث تطوير إصدارٍ من نظام HarmonyOS مخصص لأجهزة الحاسوب، مشيرًا إلى أنه قد يكون جاهزًا بحلول عام 2024 المقبل. ويبدو أن الشركة في الطريق لتحقيق ذلك الهدف في الوقت الحالي.

وكانت شركة هواوي قد كشفت في وقتٍ سابق من العام الجاري عن نظام التشغيل HarmonyOS NEXT، الذي يُعد الجيل الجديد من نظام التشغيل الخاص بها HarmonyOS، إلا أنه جرى تطويره كاملًا داخل الشركة دون الاعتماد على مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP، كما هو الحال حاليًا مع الإصدارات المختلفة للنظام.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هواوي عملت خلال الأشهر الأخيرة على توظيف المواهب والكفاءات لتطوير نظام HarmonyOS الجديد، وذلك في المناصب الرئيسية لتطوير البرمجيات والأجهزة المحمولة بالإضافة إلى اختبار البرمجيات في مجالات الإنترنت والحواسيب والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات التجارة الإلكترونية.

وقد يوفر النظام الجديد للشركة تكاملًا واسع النطاق بين مختلف أجهزتها، إلا أنها قد تواجه تحديًا في توفير البرمجيات اللازمة للعمل عليه من أجل اجتذاب العملاء، خاصةً مع عزمها إيقاف تشغيل تطبيقات أندرويد عليه.