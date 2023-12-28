نيويورك تايمز تقاضي مايكروسوفت و OpenAI

رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية فيدرالية على مايكروسوفت و OpenAI سعيًا إلى إنهاء ممارسة استخدام قصصها لتدريب روبوتات الدردشة، قائلة إن انتهاكات حقوق التأليف للصحيفة وحدها قد تصل قيمتها إلى المليارات.

وتنضم الصحيفة إلى قائمة متزايدة من الأفراد والناشرين الذين يحاولون منع OpenAI من استخدام المواد المحمية بحقوق التأليف.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في الدعوى المرفوعة اليوم الأربعاء في محكمة مانهاتن الفيدرالية إن مايكروسوفت و OpenAI تعملان على تطوير تقنيتهما من خلال الاستخدام غير القانوني لعملها من أجل إنشاء منتجات ذكاء اصطناعي تتنافس معها وتهدد قدرتها على تقديم تلك الخدمة.

وتعرضت المؤسسات الإعلامية لمشكلات عديدة بسبب هجرة القراء إلى المنصات الإلكترونية، وفي حين نجحت العديد من المنشورات في إيجاد مساحتها الرقمية، فقد هددت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بإنهاء العديد من الصناعات، ومنها وسائل الإعلام.

وتجمع شركات الذكاء الاصطناعي المعلومات المتاحة عبر الإنترنت لتدريب روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك المقالات التي تنشرها المؤسسات الإخبارية.

وتدرب النماذج اللغوية الكبيرة أيضًا على مجموعة كبيرة من المواد الأخرى التي كتبها الإنسان، مثل الأدلة التعليمية والكتب الرقمية. ويساعد هذا في بناء المهارة القوية في اللغة والقواعد والإجابة عن الأسئلة بشكل صحيح.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في الدعوى القضائية التي رفعتها إن النموذج اللغوي الكبير GPT-4 نسب توصيات المنتج بشكل خطأ إلى موقع مراجعات المنتجات الخاص بالصحيفة Wirecutter، مما يعرض سمعتها للخطر.

واجتذبت OpenAI وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي، ومنها شركة أنثروبيك المنافسة، استثمارات بالمليارات بسرعة كبيرة منذ تزايد الاهتمام العام والتجاري بالتكنولوجيا.

ولدى مايكروسوفت شراكة مع OpenAI تسمح لها بالاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة الذكاء الاصطناعي.

وتعد مايكروسوفت الداعم الكبير لشركة OpenAI، وقد استثمرت مليارات الدولارات في الشركة منذ أن بدأت شراكتهما في عام 2019.

وتساعد الحواسيب العملاقة من مايكروسوفت في تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي لشركة OpenAI، كما تدمج شركة التكنولوجيا العملاقة تكنولوجيا الشركة الناشئة في منتجاتها.

وتأتي شكوى الصحيفة مع تزايد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة على OpenAI بسبب انتهاك حقوق التأليف.

ولم تذكر الصحيفة التعويضات المحددة التي تسعى إلى الحصول عليها، مع أنها قالت إن الإجراء القانوني يسعى إلى تحميل مايكروسوفت و OpenAI مسؤولية مليارات الدولارات من الأضرار القانونية والفعلية المستحقة بسبب النسخ والاستخدام غير القانوني لأعمالها ذات القيمة الفريدة.

وتواصلت الصحيفة في شهر أبريل مع مايكروسوفت و OpenAI لإثارة المخاوف بخصوص استخدام ملكيتها الفكرية والتوصل إلى حل بشأن هذه القضية.

وأوضحت الصحيفة أنها سعت خلال المحادثات إلى ضمان حصولها على قيمة عادلة لاستخدام محتواها، وتسهيل استمرار النظام البيئي الإخباري الصحي، والمساعدة في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة مسؤولة تفيد المجتمع وتدعم الجمهور المطلع.

وتأتي الدعوى أيضًا في أعقاب ما يبدو أنه انهيار في المحادثات بين الصحيفة والشركتين، وجاء في الدعوى أن هذه المفاوضات لم تسفر عن حل.