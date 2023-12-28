لينوفو تطلق الجيل الثاني من حواسيبها المحمولة ThinkPad Z13 و Z16

بدأت شركة لينوفو الصينية إطلاق الجيل الثاني من حواسيبها المحمولة الجديدة ThinkPad Z13 و Z16 بعد إعلانها في وقتٍ سابق من العام الجاري.

ويأتي إصدار Z13 بشاشة قياسها 13 إنشًا بدقة قدرها 2.8K من نوع أولد، في حين يأتي إصدار Z16 بشاشة قياسها 16 إنشًا بدقة قدرها 4K من نوع أولد أيضًا، علمًا بأن الشاشة في كلا الجهازين قابلة للمس، وتدعم كامل الطيف اللوني DCI-P3، ويصل معدل سطوعها إلى 400 شمعة.

وتطرح الشركة جهاز ThinkPad Z13 الجديد بسعر قدره 1550 دولارًا أمريكيًا مع معالج AMD R7 Pro 7840U العالي الأداء، وتصميم نحيف بسمك قدره 14 ملم، ووزن خفيف قدره 1.24 كيلوجرام.

وأما جهاز ThinkPad Z16 فتطرحه الشركة بسعر قدره 2100 دولارٍ أمريكي مع معالج AMD R7 Pro 7840HS وبطاقة رسوميات RX 6550M، ويبلغ سمكه 16 ملم، ويصل وزنه إلى 1.86 كيلوجرام.

ومن الجدير بالذكر أن تصميم جهازي ThinkPad Z13 و Z16 حاصل على شهادة MIL-STD 810H – التي تُمنح عادةً للمعدات العسكرية – لضمان المتانة والاعتمادية حتى في ظروف الاستخدام الصعبة، وتقول لينوفو إنها اعتمدت على عمليات تصنيع ومواد صديقة للبيئة في صناعة الجهازين.

ويحمل كلا الجهازين ذاكرة عشوائية حجمها 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين مساحتها تيرابايت، مع أنظمة لتعرّف الوجه وبصمات الأصابع للتأمين.

ويوفر الجهازان تجربة مميزة عند إجراء المحادثات المرئية والاجتماعات عبر الإنترنت بفضل كاميرا الويب العالية الدقة والميكروفون الذي يعالج الصوت بالذكاء الاصطناعي لجعله أنقى وأكثر وضوحًا.