لينكدإن تستفيد من هجرة المعلنين من إكس

حققت منصة التواصل الاجتماعي الاحترافي لينكدإن نجاحات جديدة في سوق الإعلانات الرقمية، وأدى ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار عبر المنصة، وذلك في ظل مغادرة العلامات التجارية منصة إكس.

وارتفعت الإيرادات السنوية للإعلانات في المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت إلى نحو 4 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 10.1 في المئة سنويًا، وفقًا لتقديرات مجموعة الأبحاث Insider Intelligence.

وارتفعت أسعار إعلانات لينكدإن وسط زيادة اهتمام المعلنين، وتباع هذه الإعلانات عن طريق المزادات، ومن ثَم فإن السعر يحدد بحسب طلب السوق. وارتفعت الأسعار في بعض الحالات بمقدار 30 في المئة خلال العام الماضي.

وتجني لينكدإن فوائد تقديمها طرقًا لاستهداف مستخدميها البالغ عددهم مليار مستخدم بشكل أفضل في ظل تزايد ترك العلامات التجارية الكبرى منصة إكس.

وهاجم إيلون ماسك في الشهر الماضي المعلنين الذين تخلوا عن إكس بعد خلاف بخصوص معاداة السامية.

وتعد المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت موطنًا للبحث عن الوظائف والتواصل، وكانت تستثمر في إنشاء خلاصة مشابهة للخلاصات الموجودة ضمن منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف هذه الخلاصة إلى جذب المستخدمين الذين ينشرون النصائح المهنية والمقالات التنفيذية والمحتويات الأخرى الواسعة الانتشار.

ولا يزال النشاط الإعلاني للمنصة صغيرًا مقارنةً بالمنافسين الكبار، إذ تحصل لينكدإن على 1.5 في المئة من الإنفاق على الإعلانات الرقمية من العلامات التجارية في الولايات المتحدة، في حين تحصل جوجل وميتا على 27 في المئة و 21 في المئة على التوالي.

وقال بنري برايس، نائب رئيس حلول التسويق في لينكدإن، إن الطلب يأتي من العلامات التجارية الإضافية الراغبة في استخدام استهدافها الفريد، الذي تساعده البيانات التي تحتفظ بها المنصة بخصوص التاريخ الوظيفي للأشخاص ونواياهم.

وتختلف هذه الطريقة عن الطريقة التقليدية التي تستهدفها العلامات التجارية والمسوقون، إذ يمكن للشركات استهداف مبيعاتها في مجال B2B حسب الشركة أو الأقدمية أو الاسم الوظيفي أو مزيج من ذلك.

وأظهرت بيانات لينكدإن الصادرة في شهر أبريل الماضي أن الأعضاء الذين يحملون مناصب تنفيذية زادوا بمقدار 11 في المئة سنويًا.

ويحصل المسوقون على عائد من الاستثمار قدره 20 في المئة، أي يحصل المعلنون على أرباح قدرها 120 دولارًا مقابل كل 100 دولار ينفقونها.