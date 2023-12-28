فيفو تكشف عن سلسلة هواتف iQOO Neo 9

كشفت شركة فيفو الصينية عن هواتف iQOO Neo 9 الجديدة بمواصفات محسّنة مقارنة بإصدارات العام الماضي بالإضافة إلى ساعة ذكية وسماعة لاسلكية في حدث أقامته الشركة في الصين.

وتضم السلسلة الجديدة إصدارًا أساسيًا وإصدار “برو”، ويأتي كلاهما بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع أولد بدقة قدرها 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ودعم تقنية +HDR10، كما تحتوي الشاشة على مستشعر للبصمات، ويضم الهاتف شريحة Q1 لتحسين تجربة المشاهدة وتشغيل الألعاب.

ويحمل الهاتفان كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم خاصية التثبيت البصري OIS بحساس IMX920 من سوني، وهو الحساس نفسه المستخدم في كاميرا هواتف فيفو X100، مع كاميرا أخرى واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل في الإصدار العادي، و 50 ميجابكسل في إصدار برو، علمًا بأن الكاميرا الأمامية في الهاتفين بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويعمل الإصدار الأساسي من سلسلة فيفو iQOO Neo 9 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 2، في حين يعمل إصدار برو بمعالج Dimensity 9300، مع ذاكرة عشوائية حجمها 12 أو 16 جيجابايت، وسعات تخزينية يصل حجمها إلى تيرابايت، مع نظام تبريد غرفة البخار لتبديد الحرارة مع الأداء العالي وفي أثناء تشغيل الألعاب.

ويحمل الهاتفان بطارية سعتها 5160 ميلي أمبير مع شاحن سريع قوته 120 واطًا، وتطرح الشركة هواتفها بسعر يبدأ من 350 دولارًا أمريكيًا.

وكشفت شركة فيفو عن سماعة iQOO TWS 1e اللاسلكية بعمر بطارية طويل يصل إلى 44 ساعة مع علبة الشحن، وتقنية الإلغاء النشط للضوضاء مع سعر منخفض قدره 25 دولارًا أمريكيًا.

وأعلنت الشركة رسميًا أيضًا ساعة iQOO Watch بشاشة قياسها 1.43 إنش بسعر يبدأ من 150 دولارًا أمريكيًا.