شاومي تروج لسياراتها الكهربائية الأولى SU7

تستعد شاومي لإطلاق سيارتها الكهربائية الأولى المسماة SU7، ويروج المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، لي جون، للسيارة من خلال نشر بعض الصور التشويقية.

ويترك التشويق المحيط بأداء SU7 وسعرها المتحمسين والمتشككين على حد سواء يتساءلون عن دخول الشركة في مجال السيارات التنافسي.

وقدم جون في سلسلة من منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي نظرة خاطفة على ما يسميه Speed Ultra، وهي الميزة المميزة لسيارة SU7، ووضعها بصفتها سيارة سيدان ذات نظام تكنولوجي عالي الأداء.

وتهدف سيارة السيدان الكهربائية SU7 إلى إعادة تعريف تجربة القيادة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والنظام البيئي الداعم.

وألمح جون إلى أن SU7 غير مصممة لتقليد المنافسين، بل إنها نتيجة لأبحاث مكثفة للمستخدم، ووعد بأداء قيادة ينافس أنظمة القيادة الفضلى في فئتها، ويشمل ذلك بورش Taycan Turbo وتسلا Model S.

وتعد أبعادها الكبيرة إحدى المزايا البارزة، إذ يبلغ طولها مقدار 4997 ملم، في حين يبلغ عرضها مقدار 1963 ملم، ويتراوح ارتفاعها من نحو 1440 ملم إلى نحو 1455 ملم، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها مقدار 3000 ملم.

وتأتي سيارة شاومي الكهربائية ببطارية بسعة 73.6 كيلوواط في الساعة أو بسعة 101 كيلوواط في الساعة، مما يوفر مدى يصل قدره إلى 800 كم.

ويعد هذا مقياسًا هامًا للمشترين المحتملين، نظرًا إلى أن مدى السيارات الكهربائية غالبًا ما يؤثر في قرارات الشراء.

ولم تحدد شاومي سعر السيارة بعد، مع اعتراف جون بأن السعر قد يبدو مرتفعًا بعض الشيء.

وتتراوح التكهنات بين 26100 يورو و 39100 يورو، مع وجود بعض أوجه التشابه مع إستراتيجية تسعير الهواتف الذكية لشركة شاومي، مما يشير إلى أن السعر المبدئي المحتمل قد يكون أقل من 26100 يورو.

وكان جون حازمًا في كلامه بخصوص المخاوف بشأن قدرة شاومي على المنافسة في سوق السيارات المزدحمة.

وتناول جون الشائعات بخصوص التأخير، مؤكدًا للمتحمسين أن SU7 قيد الإنتاج التجريبي، وتحتاج الشركة بضعة أشهر أخرى لكي تصل السيارة إلى السوق رسميًا.

وشدد الرئيس التنفيذي على أن السعر المرتفع على ما يبدو له ما يبرره من خلال الخبرة الكبيرة التي يعد بها، مما يشكل تحديًا غير مباشر للمنافسين في هذه العملية.

ويضيف التزام جون بسد الفجوة بين السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، والاستفادة من خبرة شاومي في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، بُعدًا فريدًا إلى SU7.