سامسونج تعمل على ميزة جديدة لحماية البطارية

تعمل شركة سامسونج على تطوير ميزة جديدة تُسمى “حماية البطارية” تهدف إلى إطالة العمر الافتراضي للبطارية عبر تحسين آلية الشحن.

وستكون الميزة الجديدة متاحة في تحديث One UI 6.1 القادم مع سلسلة هواتف جالاكسي S24 المنتظرة، كما يتوقع إتاحتها لاحقًا في أجهزة سامسونج التي جرى تحديثها إلى نظام أندرويد 14، والتي تعمل حاليًا بتحديث One UI 6، حيث تختبر فيها الشركة الميزة نفسها.

ووفقًا لما رُصد في بعض أجهزة سامسونج الحالية، فستكون الميزة الجديدة متاحة في قسم البطارية في تطبيق الإعدادات، وهي تتيح عند تفعيلها 3 خيارات مختلفة لحماية البطارية من الشحن الزائد: الحماية الأساسية، والتكيفية، والقصوى.

وعند اختيار الحماية الأساسية، يتوقف الشحن تلقائيًا عند وصول نسبة الشحن إلى 100%، ولا تُستأنف عملية الشحن إلا بعد انخفاض نسبة الشحن إلى 95%، ويُعد ذلك مستوى أساسيًا للحماية.

وأما الحماية التكيفية، فهي توقف الشحن السريع مؤقتًا عند وصول نسبة الشحن إلى 80%، ويجري شحن الجهاز ببطء إلى 100% بحلول وقت الاستيقاظ، وذلك يوفر حماية معتدلة للأشخاص الذين يواصلون شحن أجهزتهم طوال الليل، ويُقدر وقت النوم بناءً على نمط استخدام الجهاز.

وتعمل ميزة الحماية القصوى على إيقاف شحن البطارية تمامًا عند وصول نسبة الشحن إلى 80%، ويُستأنف الشحن مجددًا عندما تقل نسبة الشحن عن 80%.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل وآبل توفران مزايا مماثلة في هواتف بكسل وآيفون من أجل إطالة عمر البطارية.