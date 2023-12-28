روبوت دردشة بايدو يتخطى حاجز المئة مليون مستخدم

وصلت أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي من بايدو المسماة Ernie Bot إلى مستوى مرتفع جديد بعد تجاوز عدد مستخدميها حاجز المئة مليون مستخدم، وذلك وفقًا لما أعلنه وانغ هايفنغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في بايدو.

ويوضح هذا الرقم الشعبية المتزايدة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، والاهتمام المتزايد بتقنية الذكاء الاصطناعي بشكل عام.

ويسلط هذا الإعلان الضوء على جهود بايدو للتنافس مع تينسنت وعلي بابا في تسويق خدمات مشابهة لخدمة ChatGPT في مشهد الإنترنت الصيني الواسع.

وأظهر روبوت دردشة بايدو إمكانات تكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة ومدى وصولها. ويعد النمو السريع في قاعدة مستخدميه بمنزلة شهادة على اعتماده الواسع النطاق عبر منصات مختلفة وقيمته للمستخدمين.

وتخطى Ernie Bot حاجز المئة مليون مستخدم نشط في غضون شهرين فقط من إطلاقه.

وأعلن مكتب معلومات الإنترنت الحكومي في الصين لوائح مؤقتة لإدارة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعقاب الطفرة في التقنية الناشئة.

وامتثلت بايدو لهذه اللوائح من خلال إتاحة الوصول العام إلى Ernie Bot، مما وضعها في الدفعة الأولى من الشركات الصينية التي حصلت على إذن للسماح بالوصول العام إلى روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

وقد سبق ذلك إزاحة الستار جزئيًا عن Ernie Bot مع مدة تجريبية تبلغ أكثر من خمسة أشهر، وكان ممكنًا لمستخدمين محددين اختبار قدرات روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

وكان الكشف الجزئي في شهر مارس مخيبًا للآمال، مع أنه منح الشركة ميزة قيمة في السوق التي ازدحمت منذ ذلك الحين بعشرات اللاعبين.

وتتطلع شركات التكنولوجيا الصينية إلى تطوير روبوتاتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي. ويعكس نجاح Ernie Bot التزام بايدو بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويؤكد استمرار توسع قاعدة المستخدمين الدور الذي يؤديه Ernie Bot في مجموعة منتجات بايدو والإمكانات التي يحملها لمستقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتعكس قاعدة المستخدمين المتزايدة شعبية روبوتات الدردشة، مما يمثل علامة فارقة هامة لدخول بايدو إلى السوق الصينية التنافسية لخدمات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

وقد روجت بايدو هذا العام لإمكانيات Ernie Bot والمنتجات ذات الصلة التي تساعدها في اكتساب حصة سوقية إضافية في أعمالها الرئيسية، مثل محركات البحث والسحابة والسيارات الذكية.