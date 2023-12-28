حصاد 2023.. أهم إنجازات شركة مايكروسوفت في هذا العام

يُطلق على عام 2023 اسم (عام الذكاء الاصطناعي التوليدي)، وعند الحديث عن شركة مايكروسوفت، يمكن أن نطلق عليه اسم (عام إنجازات مايكروسوفت) أيضًا، إذ إنها الشركة التقنية التي قادت سباق الذكاء الاصطناعي ودفعت الشركات جميعها دفعًا إلى المنافسة.

فقد استغلت شركة مايكروسوفت ما أحدثه إطلاق روبوت (ChatGPT) في نهاية عام 2022، ورفعت استثماراتها في شركة (OpenAI) المطورة للروبوت، وبدأت بإدماج تقنياتها الجديدة في منتجاتها كلها حتى نظام التشغيل ويندوز 11، الأمر الذي ساعدها في قيادة سباق الذكاء الاصطناعي على مدار العام.

مع اقتراب عام 2023 من نهايته، سنستعرض في هذا المقال أهم إنجازات شركة مايكروسوفت التي قدمتها على مدار العام:

1- إطلاق Bing Chat:

عقدت شركة مايكروسوفت في بداية شهر فبراير 2023 مؤتمرًا صحفيًا في مقرها الرئيسي في واشنطن، لإطلاق روبوت الدردشة (Bing Chat)، أو ما كان يُسمى وقتها هكذا، لتكون هذه أول خطوة عملية للشركة في سباق الذكاء الاصطناعي.

إذ قال (ساتيا ناديلا) المدير التنفيذي لمايكروسوفت خلال الحدث: “لقد بدأ السباق اليوم، سوف نتحرك بسرعة، وكل يوم سنخرج أشياء جديدة”. وكان هذا التصريح تحديًا لشركة جوجل التي تتحرك في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ببطء تخوفًا من العواقب.

وعلى مدار شهر فبراير 2023؛ أطلقت شركة مايكروسوفت إصدارًا مُحدثًا من ChatGPT في محركها للبحث بينج ومتصفح إيدج (Edg)، ثم أطلقت تطبيق محرك البحث بينج ومتصفح إيدج للأجهزة المحمولة، بالإضافة إدماجه في تطبيق التراسل سكايب.

عملت مايكروسوفت على تحسين روبوت الدردشة (Bing Chat) بمرور الوقت، ودعمته بمجموعة من المزايا التي منها: إمكانية الوصول إلى سجل الدردشة، وإدماج الإضافات التابعة لجهات خارجية مع Bing Chat لتسهيل إنجاز المزيد من المهام باستخدام الروبوت، وتوفير المزيد من الإجابات المرئية التي تتضمن مقاطع الفيديو والصور والرسوم البيانية والمخططات، وغيرها من المزايا.

وفي شهر نوفمبر 2023؛ غيرت اسم العلامة التجارية (Bing Chat) إلى Copilot ليصبح الاسم الجديد لروبوت الدردشة الخاص بها، ثم أطلقت يوم 27 من ديسمبر الجاري تطبيق (Copilot) لأجهزة أندرويد، إذ يمكنك الآن تحميل التطبيق مجانًا من متجر جوجل بلاي.

ويوفر تطبيق مايكروسوفت الجديد مزايا الذكاء الاصطناعي نفسها الموجودة في تطبيق (Bing Chat)، وكذلك الوظائف نفسها لمساعد Copilot في متصفح إيدج ولوحة المفاتيح الافتراضية SwiftKey وتطبيق سكايب وغيرها من منتجات الشركة.

2- إطلاق أداة Bing Image Creator:

شهد محرك Bing ارتفاعًا كبيرًا في شعبيته بعد إدماج مايكروسوفت روبوت ChatGPT فيه، واحتفالًا بهذا الإنجاز؛ أطلقت شركة مايكروسوفت خلال شهر مارس 2023 أداة جديدة لتوليد الصور من النصوص مدمجة في (Bing Chat)، تُسمى (Bing Image Creator) التي تُعرف الآن باسم (Image Creator from Designer).

كما أتاحتها مايكروسوفت في الشريط الجانبي في متصفح إيدج، حيث يمكنك إنشاء الصور بسرعة، بغض النظر عن موقع الويب الذي يتصفحه المستخدم.

3- إطلاق المساعد الذكي Copilot:

أعلنت شركة مايكروسوفت خلال شهر مارس 2023 إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجموعة تطبيقات (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 المكتبية، تحت اسم المساعد الذكي (Copilot)، بهدف زيادة الإبداع وتحسين الإنتاجية عن طريق التخلص من عناء المهام الروتينية التي يقوم بها المستخدم كل يوم عند استخدام مايكروسوفت أوفيس.

يستند المساعد (Copilot) في عمله إلى النموذج اللغوي الكبير (GPT-4)، ويمكن استخدامه في تطبيقات الشركة المكتبية الأكثر شيوعًا، مثل: (ورد) Word، و(بوربوينت) PowerPoint، و(إكسل) Excel، و(أوتلوك) Outlook، و(تيمز) Teams، وغيرها، لطرح أسئلة باستخدام لغة طبيعية لأداء مهام مختلفة.

ولمعرفة كافة التفاصيل عن هذا المساعد، يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تريد معرفته عن المساعد الذكي Copilot في مايكروسوفت أوفيس“.

4- إطلاق Business Chat.. المساعد الذكي للشركات:

أطلقت شركة مايكروسوفت خلال شهر مارس 2023 أيضًا (Business Chat)، وهو عبارة عن روبوت للدردشة مخصص للشركات يُعد جزءًا من حزمة تطبيقات (مايكروسوفت 365)، ويمكن استخدامه كمساعد شخصي.

إذ يمكن للموظفين استخدامه للحصول على المعلومات المتعلقة بالعمل وتلخيصها من المصادر المتنوعة، مثل: التقويم ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمستندات وسجلات الاجتماعات. وبالإضافة إلى جمع المعلومات وتلخيصها، يستطيع الروبوت المساعدة في العثور على أفكار جديدة ووضع الخطط والإستراتيجيات التي تخص العمل.

5- إطلاق (Microsoft Loop).. تطبيق مساحات العمل التعاونية:

أطلقت شركة مايكروسوفت خلال شهر مارس 2023 تطبيقًا جديدًا يُسمى (Microsoft Loop)، الذي حمل شعار (تطبيق مساحات العمل التعاونية)، إذ يهدف إلى تسهيل عمل الفرق في المهام والمشاريع وتنظيمها.

يقدم تطبيق (Microsoft Loop) طريقة جديدة للعمل عبر تطبيقات (مايكروسوفت أوفيس) لإدارة المهام والمشاريع والتعاون فيها عبر جميع الأجهزة بسلاسة، إذ يمكن للمستخدمين من خلال التطبيق إنشاء مستندات تعاونية باستخدام أي تطبيق من تطبيقات أوفيس؛ مثل: وورد، وإكسل، وباوربوينت، مما يتيح للفرق التفكير والتخطيط والإبداع معًا.

يحاكي تطبيق Loop الطبيعة التعاونية لتطبيقات Google Workspace المكتبية من خلال السماح لما يصل إلى 50 شخصًا بالتعاون في مستند واحد في الوقت نفسه.

ولمعرفة كافة التفاصيل عن هذا التطبيق، وآلية استخدامه؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تريد معرفته عن تطبيق مايكروسوفت Loop الجديد“.

6- إطلاق أداة التصميم Microsoft Designer:

أطلقت شركة مايكروسوفت خلال شهر أبريل 2023 أداة (Microsoft Designer) – التي كانت أعلنتها خلال شهر أكتوبر 2022 – كما أدمجت الشركة فيها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المستخدمين في إيجاد أفكار جديدة إبداعية، وإنشاء رسومات فريدة وعالية الجودة في وقت قصير سواء كان لديهم خلفية في التصميم أو لا.

تتيح أداة (Microsoft Designer) للمستخدمين توليد تصاميم للعروض التقديمية، والملصقات، والبطاقات البريدية الرقمية، وبطاقات الدعوة، والرسومات، وغير ذلك، ثم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى.

كما طرحت مايكروسوفت خلال شهر سبتمبر 2023 تطبيق (Microsoft Designer) في متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف أندرويد مجانًا، الأمر الذي أتاح للمستخدمين الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في هواتفهم.

7- إدماج الذكاء الاصطناعي في ويندوز 11:

كشفت شركة مايكروسوفت خلال شهر مايو 2023 عن إدماج الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل ويندوز 11، وذلك عبر إدماج أداة المساعد الذكي الجديد (Copilot) في النظام، لمساعدة المستخدم في الإجابة عن الأسئلة، وتنفيذ المهام، وتغيير إعدادات النظام وغير ذلك.

يستند المساعد (Copilot) في عمله إلى النموذج اللغوي الكبير (GPT-4)، ويعمل الآن على مستوى النظام مع تطبيقات (مايكروسوفت 365)، وعبر الإعدادات، إذ سيساعد المستخدم في تنفيذ مهام داخل النظام، وضبط الإعدادات، وتخصيص الواجهة، وكذلك عبر الويب مع متصفح (إيدج) Edge.

بالإضافة إلى ذلك؛ طرحت مايكروسوفت خلال شهر نوفمبر 2023 مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot لنظام ويندوز 10 أيضًا.

8- إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي في متجر مايكروسوفت:

أعلنت شركة مايكروسوفت خلال شهر مايو 2023 أيضًا إضافة عدد من المزايا التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي في متجر التطبيقات (مايكروسوفت ستور) Microsoft Store الخاص بنظام ويندوز، ومنها:

تخصيص قسم يُسمى (AI Hub) ليضم أفضل تجارب الذكاء الاصطناعي التي صممها المطورون ومايكروسوفت، وستشمل هذه التجارب تطبيقات لتعزيز الإنتاجية، مثل: تطبيقات إنشاء السير الذاتية وتخطيط الرحلات وإنشاء عروض تقديمية.

مزية (ملخصات المراجعات) التي تظهر في صفحة التطبيقات، وهي مزية تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتحليل المراجعات المختلفة التي كتبها المستخدمون عن التطبيقات ثم تقديم ملخصات موجزة عنها، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات شراء فضلى.

9- إدماج الذكاء الاصطناعي في برنامج الرسام:

أطلقت مايكروسوفت خلال شهر نوفمبر 2023 مزية جديدة تُسمى (Cocreator) في برنامج الرسام، تتيح للمستخدمين إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل البرنامج.

وأصبحت هذه المزية متاحة في برنامج الرسام في ويندوز 11 لكافة المستخدمين على نطاق واسع، بعد أن اختبرتها مايكروسوفت لعدة أشهر ووفرتها على نطاق محدود في إصدارات (ويندوز إنسايدر) التجريبية.

10- إطلاق مجموعة جديدة من أجهزة Surface:

أطلقت شركة مايكروسوفت خلال شهر أكتوبر 2023 مجموعة جديدة من أجهزة (Surface)، التي شملت:

حاسوب (Surface Laptop Studio 2): الذي يتميز بالتصميم المتطور والمواصفات القوية التي تجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى قدرات حاسوبية كبيرة في أعمالهم اليومية.

حاسوب (Surface Laptop Go 3): الذي يتميز بالتصميم الأنيق وخفة الوزن، والسعر المناسب، إذ يأتي هذا الحاسوب مع شاشة يبلغ مقاسها 12.4 بوصة، ويعمل بمعالجات الجيل الثاني عشر من إنتل مع وحدة معالجة الرسومات Intel Iris Xe، ويُباع بسعر يبدأ من 800 دولار.

حاسوب (Surface Go 4): يُعد أحدث إضافة في سلسلة حواسيب (2 في 1) التي تقدمها مايكروسوفت، لذلك فهو يُعد خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يفضلون استخدام الأجهزة اللوحية ويحتاجون إلى حاسوب محمول أيضًا، إذ يضم شاشة تعمل باللمس يبلغ مقاسها 10.5 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1080 بكسلًا.

جهاز (Surface Hub 3): وهو عبارة عن شاشة تفاعلية مخصصة للشركات صممتها مايكروسوفت لتكون بديلًا لأجهزة التلفاز والشاشات ضمن قاعات المؤتمرات. وتتوفر بمقاسين هما: 50 بوصة و 85 بوصة، وعلى عكس الإصدارات السابقة، تدعم التدوير الذكي والوضع الرأسي، مما يسمح للمستخدمين بتدوير الشاشة فعليًا في الاتجاه الرأسي مع تحديث التخطيط تلقائيًا.