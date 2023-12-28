حصاد 2023.. أبرز الأجهزة التي أطلقتها شركة أوبو في هذا العام

تُعدّ شركة أوبو (Oppo) من الشركات البارزة في سوق الهواتف الذكية، وتطلق باستمرار هواتف ذكية بمواصفات ومزايا متفاوتة تلبي احتياجات المستخدمين من مُختلف الفئات، بالإضافة إلى ذلك، تُنتج هذه الشركة أجهزة لوحية مناسبة للعمل والدراسة، وسماعات أذن لاسلكية تتمتع بمزايا قوية وتوفر تجربة استماع مثالية، وساعات ذكية، وغيرها من الأجهزة.

وفي عام 2023، أطلقت أوبو مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتمتع بتصاميم مبتكرة وعصرية، وتتضمن مزايا قوية، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

1- سلسلة هواتف Reno10:

تضم سلسلة هواتف Reno10 التي أطلقتها شركة أوبو في شهر يوليو في هذا العام ثلاثة هواتف، هي:

هاتف Reno10:

يضم هاتف Reno10 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2412 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Dimensity 7050) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، ويتوفر بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يضم هاتف أوبو Reno10 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 67 واطًا.

يُباع هاتف Reno10 بسعر يبدأ من 1499 درهمًا إماراتيًا.

هاتف Reno10 Pro:

يشترك هاتف Reno10 Pro مع هاتف Reno10 في مواصفات الشاشة، ولكنه يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 778G 5G) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4600 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا.

يُباع هاتف Reno10 Pro بسعر قدره 1999 درهمًا إماراتيًا.

هاتف +Reno10 Pro:

يُعدّ +Reno10 Pro الهاتف الأقوى في هذه السلسلة، فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256، أو 512 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.74 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1240 × 2772 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف +Reno10 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط.

يُباع هاتف +Reno10 Pro بسعر يبدأ من 2999 درهمًا إماراتيًا.

2- هاتفا Find N3 و Find N3 Flip:

أطلقت شركة أوبو هاتفين قابلين للطي في هذا العام، هما: Find N3 الذي يأتي بتصميم قابل للطي أفقيًا على غرار سلسلة هواتف Galaxy Z Fold من سامسونج، وهاتف Find N3 Flip الذي يأتي بتصميم قابل للطي رأسيًا على غرار سلسلة هواتف Galaxy Z Flip.

وفيما يلي، سنذكر المواصفات الأساسية لكلا الهاتفين:

هاتف Oppo Find N3:

يضم هاتف Find N3 شاشة داخلية رئيسية من نوع (LTPO3 OLED) بقياس قدره 7.82 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2440 × 2268 بكسلًا، كما يضم شاشة خارجية بقياس قدره 6.31 بوصات، وبدقة قدرها 1116 × 2484 بكسلًا.

يحتوي هذا الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية الداخلية فتأتي بدقة قدرها 20 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يعمل Find N3 بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، ويحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4805 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 67 واطًا.

يُباع هاتف Find N3 بسعر قدره 7999 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأوجه التشابه والاختلاف بينه وبين هاتف OnePlus Open القابل للطي، يمكنك الاطلاع على مقال: مقارنة بين هاتفي Oppo Find N3 و OnePlus Open.

هاتف Oppo Find N3 Flip :

يضم هاتف Find N3 Flip شاشة رئيسية قابلة للطي من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2520 بكسلًا، كما يضم شاشة خارجية بقياس قدره 3.26 بوصات، وبدقة قدرها 382 × 720 بكسلًا.

يحتوي هذا الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يعمل Find N3 Flip بمعالج (Mediatek Dimensity 9200) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت. ويحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4300 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 44 واطًا.

يُباع هاتف أوبو Find N3 Flip بسعر يبدأ من 3999 درهمًا إماراتيًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف أوبو Find N3 Flip القابل للطي“.

3- هاتف Oppo A98:

يضم هاتف OPPO A98 شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.72 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 695 5G) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يحتوي هاتف OPPO A98 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 67 واطًا، ويُباع بسعر قدره 949 درهمًا إماراتيًا.

يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي OPPO A98 و OPPO A78” لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الاختلافات بينه وبين طراز Oppo A78.

4- هاتف OPPO A79 5G:

يُعد هاتف OPPO A79 5G من أفضل الهواتف التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويمتاز بأنه خفيف الوزن، ويضم شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

يعمل هاتف OPPO A79 5G بمعالج (MediaTek Dimensity 6020) الثماني النوى والمصنع بتقنية 7 نانومتر، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، كما يحتوي على كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

يُباع هاتف OPPO A79 5G بسعر قدره 899 درهمًا إماراتيًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف OPPO A79 5G الجديد.. إليك المواصفات والسعر“.

5- هاتف Oppo A38:

يندرج هاتف Oppo A38 ضمن هواتف الفئة المتوسطة أيضًا، ويُعدّ مناسبًا لذوي الدخل المحدود؛ إذ يباع بسعر قدره 469 درهمًا إماراتيًا، ومع ذلك يتمتع هذا الهاتف بمواصفات جيدة، فهو يضم شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.56 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1612 × 720 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (MT6769 Helio G85) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 12 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

وفيما يتعلق بالكاميرا، يضم هاتف Oppo A38 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

6- سماعات Enco Air3 Pro:

تمتاز سماعات Enco Air3 Pro اللاسلكية التي أطلقتها شركة أوبو في مطلع شهر سبتمبر بأنها أول سماعات لاسلكية مصنوعة من ألياف الخيزران، وتوفر هذه السماعات صوتًا واضحًا مع إبراز أدق تفاصيل الصوت، وذلك بفضل تقنية الصوت العالي الدقة LDAC.

من ناحية أخرى، توفر سماعات Enco Air3 Pro تجربة استماع غامرة بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وتضم هذه السماعات ميكروفونًا مزدوجًا وتستخدم خوارزمية إلغاء الضوضاء التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لتضمن وضوح المكالمات الصوتية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم خوارزمية إلغاء الضوضاء الناتجة عن الرياح؛ مما يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى الموسيقا بوضوح، وإجراء المكالمات حتى عندما تكون الرياح قوية.

تمتاز هذه السماعات بعمر بطارية يصل إلى 7 ساعات، وتوفر ما يصل إلى 30 ساعة من التشغيل عند استخدام علبة الشحن.

تُباع سماعات Enco Air3 Pro بسعر قدره 309 دراهم إماراتية.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه السماعات، يمكنك الاطلاع على مقال: “إنكو آير 3 برو.. أوبو تطلق أول سماعات لاسلكية مصنوعة من ألياف الخيزران“.

7- ساعة Oppo Watch SE:

تأتي ساعة Oppo Watch SE في هيكل مستطيل الشكل مع حافات منحنية، ويبلغ سُمكها 11.7 ملم، وهي مقاومة للماء وفقًا لمعيار 5ATM، وتضم هذه الساعة شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 1.75 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 430 × 372 بكسلًا.

تعمل ساعة Oppo Watch SE بمعالج كوالكوم (Snapdragon Wear 4100) الرباعي النوى، والمصنع بتقنية 12 نانومتر، وتضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 504). وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها واحد جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 8 جيجابايت.

تحتوي هذه الساعة على بطارية تبلغ سعتها 400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتُباع بسعر قدره 153 دولارًا.

8- ساعة Oppo Watch 4 Pro:

تأتي ساعة Oppo Watch 4 Pro في هيكل مستطيل الشكل مع حافات منحنية لكن تصميمها يختلف قليلًا عن تصميم طراز Oppo Watch SE، كما أنها أسمك وأثقل وزنًا؛ إذ يبلغ سُمكها 12.9 ملم، وتزن 52 جرامًا تقريبًا، أما ساعة Oppo Watch SE فتزن 31 جرامًا.

تضم هذه الساعة شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 1.91 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 496 × 378 بكسلًا، وتدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on).

تعمل ساعة Oppo Watch 4 Pro بمعالج كوالكوم (Snapdragon W5+ Gen 1) الرباعي النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وتضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno A702). وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 32 جيجابايت.

تحتوي هذه الساعة على بطارية تبلغ سعتها 570 ميلّي أمبير/ الساعة، وتُباع بسعر قدره 346 دولارًا.

9- الجهاز اللوحي Oppo Pad2:

يضم جهاز Oppo Pad2 شاشة فائقة الوضوح من نوع (IPS LCD) يبلغ قياسها 11.6 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 2000 × 2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج (Dimensity 9000) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10). ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يحتوي جهاز Oppo Pad2 على بطارية تبلغ سعتها 9510 ميلّي أمبير/ الساعة، ويُباع بسعر قدره 1549 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

ولتتعرف المزيد من المعلومات حول هذا الجهاز اللوحي، يمكنك الاطلاع على مقال: “جهاز أوبو باد 2 الجديد يرسم مستقبل الأجهزة اللوحية حول العالم“.