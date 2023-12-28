تويوتا تطلق سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Bozhi 4X

طرحت تويوتا سيارة Bozhi 4X الكهربائية ذات الدفع الرباعي التي طال انتظارها في الصين، مما يمثل الظهور الأول للعلامة التجارية الفرعية Bozhi.

وتهدف هذه النسخة المطورة بالتعاون مع مشروع تويوتا المشترك GAC-Toyota إلى الإبحار في سوق السيارات الكهربائية الصينية الصعبة بسعر تنافسي يبدأ من نحو 25200 دولار.

وتأتي السيارة بأبعاد قدرها 4690 ملم × 1860 ملم × 1650 ملم. وتُعد Bozhi 4X تقريبًا توأمًا لسيارة bZ4X من تويوتا، وتشتركان في منصة e-TNGA نفسها.

وتحوي Bozhi 4X بطارية ليثيوم أيون ثلاثية بقوة قدرها 66.7 كيلوواط ساعي، مما يوفر مدى طويلًا يصل إلى نحو 615 كم.

وتوفر السيارة شاشة ملاحة بقياس قدره 12.3 بوصة، ويدعم نظام الملاحة المنصات الشائعة، مثل CarPlay من آبل و +CarLife من بايدو و HiCar من هواوي.

وتشتمل سيارة الدفع الرباعي الكهربائية على شحن لاسلكي، ومساحة داخلية مرنة للتخزين، والعديد من الأزرار المادية.

وتعاونت تويوتا وسوبارو لتقديم X-MODE، وهي ميزة الدفع الرباعي للطرق الوعرة للسيارات الكهربائية، التي تدعي أنها تعزز السيطرة في الظروف الجوية السيئة من خلال وضع الزحف الذكي.

وتشتمل سيارة Bozhi 4X الجديدة من تويوتا على تقنيات السلامة الحديثة، مثل تتبع المسار الذكي ووضع القيادة التنبئي والمزيد.

وتتوفر سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بعدة نماذج، إذ يشتمل نموذج 615 Air على شاشة بقياس قدره 8 بوصات وقمرة قيادة تويوتا الذكية ومزايا مساعدة القيادة والاتصال، وذلك بسعر يبدأ من نحو 25200 دولار.

ويوفر نموذج Pro 615 مقاعد جلدية عالية الجودة، وعجلة قيادة مُدفأة، ومقاعد أمامية مُدفأة، ونظام مراقبة بانوراميًا، وذلك مقابل نحو 28000 دولار.

ويشتمل نموذج الدفع الرباعي 560Max على وضع الزحف الذي تتحكم فيه بقبضة اليد، ونظام الدفع الرباعي X-Mode، والشحن اللاسلكي الذكي، ومساعد ركن السيارة الذكي، وذلك مقابل نحو 34500 دولار.

وتتميز نماذج الدفع بالعجلات الأمامية بمحرك كهربائي بقوة قدرها 150 كيلوواط مع مدى يصل إلى نحو 615 كم، في حين يحصل نموذج الدفع الرباعي على محركات مزدوجة بقوة قدرها 80 كيلوواط مع مدى يصل إلى نحو 560 كم.

وتكافح تويوتا في الصين مع استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في المنطقة. وواجهت الشركة العديد من المشكلات مع سيارة السيدان الكهربائية bz3.

وخفضت الشركات الرائدة في السوق الأسعار طوال العام، مما أدى إلى الضغط على الآخرين.

وتواجه تويوتا وغيرها صعوبة في المنافسة في ظل طرح السيارات الكهربائية المنخفضة الأسعار، مثل Dolphin من BYD التي يبدأ سعرها من نحو 17500 دولار.

وباعت تويوتا نحو 1.2 مليون سيارة حتى شهر سبتمبر، بانخفاض قدره 8 في المئة سنويًا، في حين ارتفعت مبيعات BYD بمقدار 60 في المئة، وذلك وفقًا لبيانات من الجمعية الصينية لمصنعي السيارات