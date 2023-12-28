تقرير: تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في السعودية بنسبة تبلغ 38% في الربع الثالث من 2023

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم تقرير الربع الثالث من عام 2023 لمبادرة (GameMode)، الذي يقارن جودة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية لأشهر الألعاب الإلكترونية، وكشف التقرير عن تحسن أداء الألعاب الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 38% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2022.

سرعات التحميل عبر منصات الألعاب في المملكة:

بيّن التقرير ارتفاع معدلات أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية لأشهر منصات الألعاب في المملكة لتصل إلى أكثر من 98% بالمقارنة بالسرعات المعلنة لباقات الإنترنت الثابت.

فقد تصدرت شركتا (موبايلي) و(سلام) قائمة المشغلين في نسبة أداء سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة (بلاي ستيشن) PlayStation بنسبة قدرها 100%، فيما تصدرت موبايلي كذلك عبر منصة XBOX بنسبة تبلغ 99%، ومنصة STEAM بنسبة تبلغ 100%.

وأوضح التقرير تصدر شركتي (STC) و (موبايلي) قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 8 ألعاب وهي: Call of Duty، و FIFA، و Apex Legends، و VALORANT، و OVERWATCH2، و Rocket League، و Battlefield، و Halo Infinite.

فيما تقاسمت شركات (STC) و (موبايلي)، و (زين) صدارة القائمة في لعبة Among Us، في حين تصدرت شركة STC القائمة في 6 ألعاب وهي: Fortnite، و Counter Strike، و Dota2، و World of Warcraft، و Rainbow Six Siege، و League of Legends، وتصدرت شركة موبايلي القائمة في لعبتي PUBG، و PUBG MOBILE.

كشف عن تحسن مستوى أداء الألعاب الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 38% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022؛ #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تصدر تقرير #GameMode للربع الثالث من 2023م. — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) December 27, 2023

مبادرة Game Mode:

قدّم التقرير مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التحقق من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، كما تضمن سبل إسهام المستخدمين في مبادرة (Game Mode) وتحقيق أهدافها عبر التسجيل للحصول على جهاز (مقياس الإنترنت الثابت) الذي يمكّن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة بما يشمل: أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية، إذ يواكب التقرير أحدث الألعاب في مجتمع اللاعبين، ويضيف مؤشرات الأداء الخاصة بها في نسخته الدورية التي تصدر بشكل ربع سنوي.

تأتي مبادرة (​Game Mode) في إطار العمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا من خلال هذا الرابط.