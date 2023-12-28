تسريبات: إنفيديا قد تطلق سلسلة بطاقات RTX 5000 في مدة أبكر

كشفت آخر التسريبات من موقع DigiTimes أن إنفيديا تفكر في المدة الزمنية المناسبة لإطلاق سلسلة بطاقات RTX 5000 من معمارية Blackwell والمتوقع أن تعتمد على دقة تصنيع تبلغ 3 نانومتر من مسابك TSMC.

معمارية Blackwell، التي سُميت تكريمًا لعالم الرياضيات ديفيد هارولد بلاكويل، تشير إلى التطور المستمر لإنفيديا في سوق وحدات المعالجة الرسومية مع طراز B100 الذي يقود عائلة الحوسبة العالية الأداء والذكاء الاصطناعي المستند إلى المعالج الرسومي.

سيكون هناك عدة منتجات ضمن هذه العائلة، من ذلك وحدة المعالجة الرسومية GB200NVL المزودة بتقنية NVLINK، ووحدة المعالجة الرسومية GB2XX التي ستكون مخصصة للبطاقات الرسومية الموجهة للألعاب ضمن فئة GeForce تحت سلسلة RTX 50، و B40 المصممة خصوصًا لتسريع الحوسبة المرئية.

التسريبات تتحدث عن احتمال إطلاق سلسلة بطاقات إنفيديا RTX 5000 في الربع الرابع من عام 2024، بعد أن كان الحديث يدور عن إطلاقها في الربع الأول من عام 2025. ويعتمد القرار الذي تدرسه إنفيديا على نسبة مبيعات سلسلة البطاقات الرسومية RTX 4000 من الجيل الحالي، الذي تضرر بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، ومستوى أداء البطاقات الرسومية Radeon RX 8000 القادمة من AMD والمستندة إلى معمارية RDNA 4.

سلسلة بطاقات RTX 4000 Super المحدثة سترى النور في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024 الشهر المقبل، وإذا لم تحقق تلك البطاقات المبيعات المطلوبة منها، فهناك تكهنات بأن إنفيديا قد تُعجل بإطلاق سلسلة بطاقات RTX 5000 في نهاية عام 2024 بدلًا من بداية عام 2025.