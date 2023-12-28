إل جي تطور روبوتًا منزليًا مزودًا بالذكاء الاصطناعي

تستعد إل جي للكشف عن روبوتها للمنزل الذكي المزود بالذكاء الاصطناعي في معرض CES 2024.

ويتميز روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي بالتقنيات الروبوتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط التي تمكنه من التحرك والتعلم والفهم والمشاركة في المحادثات المعقدة.

ويعمل حل الحياة الذكية من إل جي على تحسين الحياة اليومية للمستخدمين بصفته مديرًا شاملاً للمنزل ورفيقًا في آن واحد، كما يظهر التزام الشركة بتحقيق رؤيتها للمنزل الخالي من العمالة.

ويستطيع روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي التنقل في المنزل بشكل مستقل، وذلك بفضل التصميم المتطور للعجلة ذات الساقين.

ويستطيع الروبوت الذكي التفاعل لفظيًا مع المستخدمين والتعبير عن المشاعر من خلال الحركات التي أصبحت ممكنة بفضل مفاصل الساق.

وتسمح تقنية الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط، التي تجمع بين تعرف الصوت والصورة إلى جانب معالجة اللغة الطبيعية، لروبوت المنزل الذكي فهم السياق والنوايا بالإضافة إلى التواصل النشط مع المستخدمين.

ويعمل الروبوت بصفته مركزًا منزليًا ذكيًا متحركًا، ويتصل بالأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء المنزلية ويتحكم فيها.

وزودت إل جي الروبوت بمنصة كوالكوم المسماة Robotics RB5، مما يتيح مزايا الذكاء الاصطناعي ضمن الجهاز، مثل تعرف الوجه والمستخدم.

ويستخدم روبوت الذكاء الاصطناعي الكاميرا المدمجة ومكبر الصوت وأجهزة الاستشعار المختلفة لجمع البيانات البيئية في الوقت الفعلي، ويشمل ذلك درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء الداخلي.

وتحلل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إل جي هذه البيانات وتدمجها مع المعلومات الخارجية.

ويستطيع الروبوت أيضًا العمل بصفته مراقبًا للحيوانات الأليفة وحارسًا أمنيًا، مما يوفر للمستخدمين القدرة على رؤية حيواناتهم الأليفة والعناية بها من بعد وإرسال تنبيهات في حال اكتشاف أي نشاط غير عادي.

ويوفر روبوت المنزل الذكي من إل جي تنوعًا استثنائيًا وقابلية للتوسع، إذ يمكنه تنفيذ دوريات في المنزل بشكل مستقل في حال عدم وجود أحد، والانتقال من غرفة إلى أخرى وإرسال إشعارات إلى هاتف المستخدم إذا وجد نافذة مفتوحة أو أي أضواء مضاءة.

كما يساعد في الحفاظ على الطاقة من خلال إيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة في جميع أنحاء المنزل.

ويرحب الروبوت بالمستخدم عند عودته إلى المنزل، ويميز مشاعره من خلال تحليل صوته وتعبيرات وجهه، ويختار المحتوى الذي يناسب حالته المزاجية.

كما أنه يساعد المستخدمين في حياتهم اليومية من خلال توفير تفاصيل النقل وتحديثات الطقس والجداول الشخصية أو التذكيرات لتناول الأدوية.

وتهدف إلى جي من خلال روبوت المنزل الذكي المزود بالذكاء الاصطناعي ومزاياه المحورية النشطة إلى تحرير المستخدمين من عبء الأعمال المنزلية وتسعى إلى ترسيخ نفسها بصفتها لاعبًا مهيمنًا في سوق المنازل الذكية.