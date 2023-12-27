OpenAI تتخلص تدريجيًا من إضافات ChatGPT

أرسلت OpenAI بريدًا إلكترونيًا إلى مطوري الإضافات الذين يبنون أدوات مفيدة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT تطلب منهم تحويل عملهم إلى GPTs.

وقال البريد الإلكتروني للمطورين: “شكرًا لك على اهتمامك بتطوير إضافات لروبوت الدردشة ChatGPT. لقد استفدنا من الإضافات وأنشأنا GPTs”.

وأضاف: “إذا كنت قد استكشفت سابقًا بناء إضافة، فإن طريقة التطوير مع GPTS متشابهة، ويمكنك معرفة المزيد حول الانتقال إلى GPTs أو بناء إجراء مخصص من البداية في وثائق المطور لدينا”.

وقد انتقل العديد من المطورين إلى منصة إكس للحديث عن التخلص من إضافات ChatGPT.

وتوفر GPTs والإضافات استخدامات عملية لروبوت الدردشة ChatGPT، مع أن هناك اختلافات رئيسية تجعل المطورين يفضلون الإضافات.

ويعد الفرق الرئيسي هو أن GPTs مصممة مع واجهة دردشة دون تعليمات برمجية داخل ChatGPT ، في حين أن الإضافات مبنية باستخدام تعليمات برمجة خارج ChatGPT.

وتشبه الإضافات تطبيقًا متصلًا بروبوت الدردشة ChatGPT، في حين أن GPTs تشبه روبوت دردشة مع معرفة وتعليمات محددة.

وتعد GPTs مناسبة للأشخاص العاديين، مع أن الإضافات توفر المزيد من الوظائف، مما يعني أن المطورين يميلون إلى الإعجاب بالإضافات.

وقال لوجان كيلباتريك، رئيس علاقات المطورين في OpenAI، في منشور عبر إكس: “لم تختفِ الإضافات بعد، هذا مجرد تذكير لكل من انضم إلى قائمة انتظار المطورين، الذين لم يتمكنوا من الوصول، بأننا أطلقنا GPTs”.

وأضاف كيلباتريك في منشور آخر: “يمكنك الآن باستخدام GPTs فعل كل ما كنت تفعله باستخدام الإضافات. أتخيل أن معظم الأشخاص قد ينتقلون إلى GPTs بمجرد إطلاق متجر GPT”.

وبنى المطورون آلاف الإضافات لروبوت الدردشة ChatGPT منذ إطلاقه في شهر مارس 2023، ويشمل ذلك إضافات من عدد قليل من الشركات، مثل Expedia و Instacart و Kayak.

وأزالت OpenAI في السادس من شهر نوفمبر الإضافات من الشاشة الرئيسية لروبوت الدردشة ChatGPT، مما يجعل الوصول إليها صعبًا.

وقال أحد مستخدمي منصة إكس: “بصفتي مطور إضافات، فإن الإضافات تتفوق على GPTs المخصصة. آمل مخلصًا أن لا تتخلص OpenAI تدريجيًا من الإضافات؛ لأنه من الأهمية بمكان للتطوير والتقدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن نستمر في الوصول إلى هذه الأدوات القوية”.