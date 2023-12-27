هونر تطرح إصدارات جديدة من حواسيب ماجيك بوك X14 و X16

كشفت شركة هونر عن إصدارات جديدة من حواسيبها المحمولة ماجيك بوك X14 و X16 بمعالج إنتل كور آي 5 من الجيل الثالث عشر (i5-13420H).

وكما يشير الاسم، فإن الأجهزة الجديدة تأتي بشاشة قياسها 14 و 16 إنشًا من نوع IPS LCD مع درجة سطوع تصل إلى 300 شمعة، ودعم كامل الطيف اللوني sRGB، مع خاصية التعتيم وتقنيات حماية العين المختلفة التي تطورها هونر من أجل خفض اللون الأزرق الصادر عن الشاشة وتقليل إجهاد العين مع الاستخدام الطويل.

وتعمل أجهزة هونر ماجيك بوك X14 و X16 بمعالج إنتل كور آي 5 (i5-13420H) بأربع نوى عالية الأداء وأربع نوى أخرى للمهام العادية مع تردد يصل إلى 4.6 جيجاهرتز، ويمكن للمستخدمين التبديل بين الوضع العادي والوضع العالي الأداء في أثناء الاستخدام، علمًا بأن هونر تزود الأجهزة بمروحة تبريد ونظام تبريد متقدم يساعد في تبديد الحرارة بشكل مثالي عند تشغيل الوضع العالي الأداء.

وتحمل الأجهزة بطارية سعتها 60 واطًا/ الساعة، يمكنها الصمود حتى 10 ساعات من الاستخدام المكتبي، كما تدعم الشحن السريع بشاحن قوته 65 واطًا، وتتمتع الأجهزة بتصميم معدني نحيف بسمك قدره 18 ملم.

وتطرح هونر حواسيب ماجيك بوك X14 و X16 الجديدة بسعر يبدأ من 550 دولارًا أمريكيًا، مع زيادات سعرية تعتمد على قياس الشاشة وحجم الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.

ومن الجدير بالذكر أن هونر كانت قد طرحت في وقتٍ سابق من العام الأجهزة نفسها بمعالج من طراز آخر (i5-13500H).