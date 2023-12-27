هواوي تكشف عن السيارة الكهربائية AITO M9

كشفت هواوي بالتعاون مع شركة سيريس عن السيارة الذكية AITO M9 التي تتميز بالنظام التشغيلي HarmonyOS 4.0، إلى جانب شاشة كبيرة لتوفير تجربة مستخدم ديناميكية.

وتأتي AITO M9 بأبعاد يبلغ قدرها 5230 ملم × 1999 ملم × 1800 ملم، مع قاعدة عجلات بطول قدره 3110 ملم، وهي سيارة ذات ستة مقاعد بتصميم 2 + 2 + 2 وتندرج ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة.

وتستخدم AITO M9 نظام المصابيح الأمامية الذكي من هواوي الذي يوفر ثلاثة أنماط عاكسة للضوء، ويمكن استخدام هذه المصابيح الأمامية بصفتها جهاز عرض يعرض الصور ومقاطع الفيديو، كما أنها توفر مزايا مهمة لسلامة القيادة، وعرض الإشارات الضوئية، وتوجيه الأشعة لمنع إزعاج مستخدمي الطريق الآخرين.

وتتميز AITO M9 بشاشة كبيرة في الصف الثاني بقياس قدره 32 بوصة وبدقة قدرها 3K ومجموعة ألوان P3 بنسبة قدرها 100 في المئة ووضع العرض بنقرة واحدة وجهاز التحكم من بعد اللاسلكي من هواوي.

وتتكامل السيارة بتصميم ثلاثي الشاشات، مع شاشة لوحة العدادات بقياس قدره 12.3 بوصة، وشاشة السائق بقياس قدره 15.6 بوصة وبدقة قدرها 2K، وشاشة الترفيه للراكب الأمامي بقياس قدره 16 بوصة وبدقة قدرها 3K.

كما تتميز AITO M9 بنظام الصوت من هواوي الذي يضم 25 مكبر صوت، ويمكن تجهيز السيارة بشكل اختياري بأربع شاشات إضافية بقياس قدره 10 بوصات لركاب الصف الثاني والثالث.

وتستخدم السيارة نظام العرض عبر الزجاج الأمامي من هواوي XHUD بدقة قدرها 2K وذروة سطوع يبلغ قدرها 12000 شمعة في المتر المربع. ويعرض النظام التفاصيل الأساسية إلى جانب عرض الصور العكسية.

وتتكون السيارة من عجلة قيادة متعددة الوظائف مع ذراع جديدة لنقل الحركة. كما حصلت قمرة القيادة الذكية على ترقية إلى نظام التشغيل HarmonyOS 4.0. ويضم الصف الثاني مقعدين مرنين مع ممر لضبط دخول وخروج الصف الثالث.

وتتضمن AITO M9 الهيكل الذكي Huawei Touring، وتأتي السلسلة بأكملها بشكل قياسي مع 9 وسائد هوائية وممتصات الصدمات المتغيرة التخميد، كما أنها تتضمن نظام مساعدة القيادة Huawei ADS 2.0 إلى جانب كاميرات ليدار العالية الوضوح ورادار الموجات المليمترية.

وتشمل المزايا الأخرى المساعد الذكي Xiaoyi، والنموذج الكبير المدمج Pangu، والاتصال البيني بين السيارة والمنزل، وثلاجة صغيرة، ونظام معاينة الطريق الذكي للتحكم في ظروف الطريق بكفاءة.

وتأتي النسخة الكهربائية من AITO M9 بمحركين مزدوجين بقوة قصوى تبلغ 160 كيلوواط و 230 كيلوواط على التوالي، في حين يبلغ إجمالي كفاءة الطاقة نحو 390 كيلوواط، ويمكنها التسارع إلى 100 كم في الساعة خلال 4.3 ثوانٍ.

وتستخدم السيارة بطارية هواوي Whale 800V العالية الجهد التي يمكنها توفير 150 كم من المدى بعد شحنها لمدة 5 دقائق.

ويتوفر إصدار Max من AITO M9 بسعر يبلغ نحو 71350 دولارًا، في حين يبلغ سعر إصدار Ultra نحو 79750 دولارًا.