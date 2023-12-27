هواوي تطلق تلفازها الذكي V5 بشاشة قياسها 85 إنشًا

كشفت شركة هواوي الصينية عن تلفازها الذكي الجديد Huawei Smart Screen V5 بشاشة كبيرة قياسها 85 إنشًا، وهي تدعم التحكم بالإيماءات، وتوفر العديد من المزايا المتقدمة بفضل نظام HarmonyOS 4 الذي تعمل به.

ويعمل التلفاز بمعالج Honghu 900 الذي طورته الشركة الصينية، والذي يضم أيضًا رقاقة 4T المسؤولة عن المعالجة العصبية وقدرات الذكاء الاصطناعي في الشاشة.

ويعمل المعالج المتطور على رفع دقة المحتوى المعروض في الشاشة حتى دقة قدرها 4K، حيث يُجري تحليلًا عميقًا لكل إطار مع إضافة الكثير من التفاصيل للصورة، بالإضافة إلى تقليل الضوضاء وإزالة التشويش وشحذ الحواف، وغيرها من الوظائف التي تحسّن جودة الصورة المعروضة.

ويدعم تلفاز هواوي Huawei Smart Screen V5 مزايا أخرى مثل ضبط الإضاءة الخلفية تلقائيًا، والجمع بين تحليل المشهد وتقنية تعرّف العناصر لاستيعاب كل التفاصيل وإخراج صورة نقية ثلاثية الأبعاد.

ويوفر التلفاز الجديد تعديلًا تلقائيًا للسطوع مع ضوء أزرق منخفض وشاشة ملونة طبيعية، لتقليل إجهاد العين في أثناء المشاهدة، كما يدعم تقنية عدم التوهج؛ لأن سطح الشاشة مطلي بمادة خاصة مضادة للتوهج لتشتيت الضوء الساقط عليها وتقليل الانعكاسات.

وترفق هواوي جهازًا للتحكم في التلفاز عن بُعد (ريموت كنترول) يعمل عبر التأشير على الشاشة مع بعض الأزرار الأساسية الأخرى، وتطرح هواوي التلفاز بسعر قدره 2500 دولارٍ أمريكي، علمًا بأنه يتكامل على نحو مثالي مع أجهزة هواوي الأخرى التي تعمل أيضًا بنظام HarmonyOS.