نينتندو تسدل الستار على منصات Wii U و 3DS

بدأت نينتندو بتقييد قدرة أجهزة Nintendo Wii U و Nintendo 3DS على اللعب عبر الإنترنت قبل الموعد المحدد، الأمر الذي يعني إغلاق الخدمات عبر الإنترنت المسؤولة تقريبًا عن جميع ألعاب Nintendo Wii U و Nintendo 3DS، مما يؤثر في العديد من اللاعبين والمزايا المتصلة الأخرى.

وتستمر في العمل في الوقت الحالي Pokémon Bank، وهي خدمة التخزين السحابية التي أطلقتها الشركة في عام 2013 مع Pokémon X و Pokémon Y، ولا يزال اللعب دون الاتصال بالإنترنت ممكنًا.

وأعلنت الشركة في شهر أكتوبر أن الخدمات عبر الإنترنت لأنظمة Nintendo Wii U و Nintendo 3DS تنتهي في وقت ما في أوائل شهر أبريل 2024.

وكانت هذه هي الخطوة التالية في إنهاء منصة الألعاب المنزلية السابقة والجهاز المحمول بعد إغلاق واجهات المتاجر الرقمية الخاصة بهما في شهر مارس 2023، الأمر الذي منع اللاعبين من شراء الألعاب الجديدة أو اللعب بالألعاب القديمة عبر الإنترنت.

كما أغلقت الشركة في عام 2017 الشبكة الاجتماعية Miiverse، التي تعمل عبر كلا الجهازين.

وقالت الشركة في بيان رسمي في ذلك الوقت: “يرجى ملاحظة أنه في حال وقوع حدث من شأنه أن يجعل من الصعب مواصلة الخدمات عبر الإنترنت لجهازي Nintendo Wii U و Nintendo 3DS، فقد نضطر إلى إيقاف الخدمات في وقت أبكر مما هو مخطط له”، وهو ما قد يوضح الأحداث التي نشهدها في هذا الوقت.

ويواجه المستخدمون في الوقت الحالي مشكلات اتصال غير قابلة للحل عبر العديد من الألعاب المختلفة لمنصة Nintendo 3DS، مثل Pokémon Ultra Sun و Ultra Moon و Yo-kai Watch 2 و The Legend of Zelda: Tri Force Heroes و Animal Crossing: New Leaf.

وتشير النتائج إلى أن الصعوبات التي يواجهها اللاعبون في تشغيل ألعاب Nintendo Wii U و Nintendo 3DS عبر الإنترنت هي جزء من الطرح البطيء لخطط نينتندو لوقف الخدمات.

وسواء كان هذا جهدًا من جانب نينتندو لإنهاء Nintendo Wii U و Nintendo 3DS أو أحد أعراض مشكلة أخرى، فمن الواضح أن اللاعبين ليس لديهم وقت طويل للاستمتاع باللعب عبر الإنترنت عبر هذين النظامين.

ويحدث التوقف بعد ما يزيد قليلًا على عشر سنوات من توقف خدمة Wi-Fi Connection من نينتندو، مما أدى في عام 2014 إلى إنهاء الخدمات عبر الإنترنت لألعاب Nintendo Wii U و Nintendo 3DS من نينتندو.