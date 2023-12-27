مايكروسوفت تطلق تطبيق Copilot لأجهزة أندرويد

أطلقت مايكروسوفت تطبيق مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot لأجهزة أندرويد، حيث يمكن تحميل التطبيق مجانًا الآن من متجر جوجل بلاي.

ويوفر تطبيق مايكروسوفت الجديد مزايا الذكاء الاصطناعي نفسها الموجودة في تطبيق بينج شات، وكذلك الوظائف نفسها لمساعد Copilot في متصفح إيدج ولوحة المفاتيح الافتراضية SwiftKey وتطبيق سكايب وغيرها من منتجات الشركة.

وينفذ التطبيق العديد من المهام البسيطة والمعقدة استنادًا إلى نماذج الذكاء الاصطناعي والبحث عبر الإنترنت باستخدام محرك بينج، ومنها توليد الصور باستخدام نموذج DALL-E 3، وإنشاء مسودة للمستندات أو البريد الإلكتروني، أو ترجمة النصوص، أو الإجابة عن أي سؤال وإجراء محادثة، وغير ذلك.

ويمكن استخدام تطبيق Copilot في أجهزة أندرويد مجانًا، حيث يدعم التطبيق الإدخال النصي والصوتي وكذلك الصور، ويتيح للمستخدمين تفعيل نموذج GPT-4 الأحدث للمهام المعقدة، لكنه قد يكون بطيئًا في بعض الأحيان، مع إمكانية التحكم في اللغة ومنطقة الاستخدام، كما تدعم واجهة المستخدم الوضع النهاري والليلي مع إمكانية التبديل التلقائي بينهما وفق إعدادات النظام.

وفي الواجهة الرئيسية للتطبيق تعرض مايكروسوفت بعض الاقتراحات للأوامر التي يستطيع مساعد Copilot تنفيذها، كما تمنح المستخدمين إمكانية تقييم النتائج إيجابًا أو سلبًا.

وتسمح الشركة باستخدام التطبيق دون تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، لكن مع الكثير من القيود، لذا يُفضل تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت أو إنشاء حساب جديد لاستخدام التطبيق بكافة المزايا والقدرات المتاحة فيه.

وتسعى مايكروسوفت إلى إدماج مساعد Copilot في كافة منتجاتها، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين، حيث يُزيد تفاعل المستخدمين كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي.