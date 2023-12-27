كاسبرسكي: أكثر من نصف الموظفين في الشرق الأوسط يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم الرقمية

أشار استطلاع جديد أجرته شركة كاسبرسكي إلى افتقار أكثر من نصف الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إلى المهارات الرقمية عند ممارسة أعمالهم باستخدام الحواسيب والأجهزة الرقمية الأخرى، ويرى الموظفون أنهم سيكسبون أموالًا أكثر بمتوسط قدره 41% لو امتلكوا مهارات رقمية أعلى.

وعلى وجه الخصوص؛ قال المشاركون في مصر إنهم سيكسبون أموالًا أكثر بنسبة قدرها 53% لو كانت مهاراتهم الرقمية فضلى، أما المشاركون في دولة الإمارات العربية المتحدة فقالوا إنهم سيكسبون أموالًا أكثر بنسبة تبلغ 44%.

كذلك أشار المشاركون في المملكة العربية السعودية إلى احتمال زيادة رواتبهم بنسبة قدرها 36% لو تحسّنت مهاراتهم الرقمية، وقال المشاركون في تركيا وجنوب أفريقيا إن أجورهم سترتفع بنسبة قدرها 35% و36% على التوالي في حال تحسّنت مهاراتهم الرقمية.

تَحقق الموظفون من أهمية اكتساب مهارات رقمية جديدة، وصقل مهاراتهم الحالية. ففي عموم منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بادر نحو 79% من الموظفين إلى تلقي دورات تدريبية – مدفوعة أو مجانية – في المعرفة الرقمية من تلقاء أنفسهم. وبلغت نسبة أولئك الموظفين في مصر قرابة 75%، في حين بلغت 70% في السعودية، و91% في دولة الإمارات العربية المتحدة، و81% في تركيا، و76% في جنوب أفريقيا.

لا يعرقل نقص المهارات الرقمية مسيرة الفرد المهنية، وإنما يُفضي إلى مخاطر حقيقية مرتبطة بالأمن السيبراني للمؤسسة التي يعمل فيها. لذلك يُعد (جدار الحماية البشري) من الوسائل الدفاعية الأساسية للحماية من الحوادث السيبرانية، إذ من المحتمل أن يفتح الموظفون رابط تصيد احتيالي، أو ينزلون برمجية فدية في جهاز للشركة، فيسبب ذلك خسارة مادية لها، ويلحق الضرر بسمعتها. ولهذا السبب حري بالموظفين على اختلاف مستوياتهم – من المديرين حتى المستجدين – أن يتلقوا تدريبًا مناسبًا في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وتعليقًا على نتائج هذا الاستطلاع؛ قال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في كاسبرسكي: “تُشكل المهارات الرقمية حاليًا قوامَ التقدم الوظيفي، لكن يجدر بأصحاب العمل ألا يغفلوا عن الرابط بين تحسين المهارات الفردية، وبين الأمن السيبراني المؤسسي. عندما تستثمر الشركات في تدريب موظفيها على تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، فذلك لا يرسخ سمعتها بأنها شركات معنية بتطوير مهارات موظفيها فحسب، وإنما يعزز أيضًا الحماية السيبرانية للبنية التحتية المؤسسية. وتساهم الحلول الخاصة، مثل: Kaspersky Automated Security Awareness Platform، في بلوغ هذين الهدفين بفعالية”.

وصايا خبراء كاسبرسكي لمساعدة الموظفين في تحسين مهاراتهم الرقمية:

يوصي خبراء كاسبرسكي الشركات بالقيام بالإجراءات التالية لمساعدة الموظفين في تحسين مهاراتهم الرقمية:

الحرص على إجراء مراجعات دورية لفهم المهارات الرقمية التي تكون الأعمال في أمس الحاجة إليها.

يجب على الشركات تنظيم جلسات تدريبية ودورات تعليمية للموظفين حتى يتسنى لهم تحسين مهاراتهم. ويمكنها استخدام حل Kaspersky Automated Security Awareness Platform، وهي أداة تعليمية عبر الإنترنت تفيد في تدريب الموظفين على الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني.

التحقق من إلمام الموظفين بالتهديدات السيبرانية الرائجة مثل: التصيد الاحتيالي، والخداع، وهجمات برمجية الفدية، والتحقق من أنهم يستطيعون تمييزها وتجنبها.