فنتك السعودية توقع مذكرة تفاهم مع كيندريل لدعم شركات التقنية المالية الناشئة في المملكة

وقّعت (فنتك السعودية)؛ وهي إحدى مبادرات البنك المركزي السعودي (ساما) بالشراكة مع هيئة السوق المالية، وشركة (كيندريل) Kyndryl؛ أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، مذكرة تفاهم للمساعدة في تسريع اعتماد الابتكارات المتقدمة في المملكة العربية السعودية بين رواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية في مجال التقنية المالية (fintech).

يُعد هذا التعاون جزءًا من برنامج (مكِّن فنتك) لتمكين شركات التقنية المالية، وهو عبارة عن مبادرة جديدة أطلقتها فنتك السعودية الأسبوع الماضي بهدف مساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنية المالية في الوصول إلى السوق بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ويتماشى البرنامج مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يدعم الهدف الإستراتيجي لرؤية السعودية 2030، وإستراتيجية المملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من نزار الحيدر؛ المدير العام لمبادرة فنتك السعودية، وأندرياس بيك، نائب الرئيس والمدير العام لشركة كيندريل الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور الفريق القيادي من كلا الطرفين.

الجدير بالذكر أن فنتك السعودية؛ هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي (ساما) بالشراكة مع هيئة السوق المالية في شهر أبريل 2018 كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، كما تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز مبتكر للتقنية المالية، وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات والمواهب، وتقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة طوال مراحل تطورهم.

وقد ارتفع عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة العربية السعودية بنسبة قدرها 300% تقريبًا منذ عام 2021، مما أدى إلى جني إيرادات إجمالية قدرها 2.8 مليار ريال سعودي – أي ما يعادل 746.4 مليون دولار أمريكي – في عام 2022، وذلك وفقًا لتقرير التقنية المالية السنوي الصادر عن البنك المركزي السعودي.

وبموجب مذكرة التفاهم، تهدف كيندريل إلى دعم رواد الأعمال وشركات التقنية المالية الناشئة عبر توفير منصة سحابية آمنة ومدارة بالكامل تعمل كحاضنة لهذه الشركات، مما يسمح للشركات الناشئة بالتركيز في تطوير منتجاتها وخدماتها، ونماذجها الأولية، وحالات استخدام تلك المنتجات والخدمات قبل البحث عن التمويل.

وستزوّد كيندريل طوال مدة الحضانة؛ الشركات الناشئة بالدعم الفني والموارد الإضافية لدعم تحويل الأفكار إلى ابتكارات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

كما ستشارك فنتك السعودية وكيندريل في استضافة ندوات، وفعاليات، وورش عمل تهدف إلى تعزيز تبادل المعارف، وفرص التواصل، وترويج التحديثات داخل مجتمع التقنية المالية.

وبهذه المناسبة؛ قال أندرياس بيك؛ نائب الرئيس والمدير التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا في كيندريل: “نفخر بشراكتنا مع فنتك السعودية التي من خلالها سنعمل معًا على المساهمة في نمو قطاع الخدمات المالية، كما سنعمل على تسهيل وتطوير عروض مبتكرة ذات قيمة مضافة في مجال الخدمات المالية بما يلبي احتياجات العملاء”.