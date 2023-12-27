فايرفوكس يختبر ميزة الترجمة المدمجة المحسنة

طرحت موزيلا النسخة التجريبية برقم الإصدار 122 من متصفح فايرفوكس، وتعد النسخة القادمة بمنزلة تحديث صغير لمتصفح الويب الشهير المفتوح المصدر المستخدم افتراضيًا عبر العديد من توزيعات نظام التشغيل لينكس.

ويَعد فايرفوكس بتحسين جودة ميزة الترجمة المدمجة الجديدة التي قدمتها موزيلا في النسخة التي تحمل الإصدار ذي الرقم 118 من المتصفح، مما يوفر ترجمات مستقرة لا تتعارض مع الأدوات المصغرة التفاعلية الموجودة ضمن بعض مواقع الويب ويقلل من خطر اختفاء المحتوى عند ترجمته.

كما يَعد المتصفح أيضًا بتحسين توافقه من خلال مطابقة قواعد فصل الأسطر مع معيار Unicode، وكذلك عرض الصور والأوصاف لاقتراحات البحث عندما يوفرها محرك البحث.

ويوفر فايرفوكس لمستخدمي شرق آسيا وجنوب شرق آسيا الدعم المناسب لاختيار الكلمات المدركة للغة عند النقر المزدوج على النص.

وتستطيع البرامج النصية تخزين بيانات واجهة برمجة تطبيقات Cache في وضع التصفح الخاص. ويمنع فايرفوكس المرشحات التي تستخدم الكلمة الأساسية CurrentColor بصفتها مدخلًا؛ من أجل المزيد من حماية خصوصية المستخدم.

ولم يعد الإصدار القادم من فايرفوكس يوفر خيار Snippets، الذي يوفر للمستخدمين نصائح وأخبارًا من موزيلا، ولا إعدادات شريط البحث، التي تسمح لك بالاختيار بين استخدام شريط العنوان للبحث والتنقل أو إضافة شريط البحث في شريط الأدوات.

وتلقى إصدار أندرويد بعض المزايا، مثل القدرة على الإبلاغ عن إصدار نظام التشغيل في سلسلة وكيل المستخدمين في متصفح فايرفوكس لنظام أندرويد من أجل تقليل معلومات بصمة المستخدم وتحسين التوافق مع بعض المواقع الإلكترونية.

ويستطيع مستخدمو فايرفوكس تعيين متصفح الويب بصفته قارئ ملفات PDF الافتراضي وتمكين ميزة “Global Privacy Control” التي تخبر مواقع الويب بعدم بيع أو مشاركة بيانات التصفح.

وتخطط موزيلا لإطلاق الإصدار ذي الرقم 122 من متصفح فايرفوكس في تاريخ 23 من يناير 2024، ويمكنك في الوقت الراهن الحصول على الإصدار التجريبي من أجل إجراء الاختبارات، مع الوضع في الحسبان عدم استخدام هذا الإصدار التجريبي لمهامك الرئيسية بسبب إمكانية حدوث مشكلات.