سامسونج تكشف عن الحاسوب المحمول جالاكسي بوك 3 جو

كشفت سامسونج عن حاسوبها المحمول الجديد المنخفض الثمن جالاكسي بوك 3 جو (Galaxy Book 3 Go) الذي يعمل بنظام ويندوز 11 ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويحمل الحاسوب المعالج نفسه الموجود في الإصدار السابق الصادر العام الماضي، وهو مخصص بالأساس للطلاب كما يمكن استخدامه كجهاز ثانوي للأعمال المكتبية، وتطرحه سامسونج بسعر قدره 450 دولارًا أمريكيًا، وسيكون متاحًا للشراء بدايةً من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويأتي جهاز سامسونج جالاكسي بوك 3 جو بشاشة مضادة للتوهج قياسها 14 إنشًا من نوع IPS LCD ودقة قدرها Full HD، كما يحمل كاميرا ويب بدقة قدرها 720 بكسل، ومعالج كوالكوم سنابدراجون +7C جين 3 المصنوع بتقنية تصنيع قدرها 6 نانومتر، ويحتوي الجهاز على ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت من نوع LPDRRx، وسعة تخزين مساحتها 128 جيجابايت من نوع eUFS، وهي قابلة للزيادة باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل ويندوز 11 هوم مع مزايا متعددة مخصصة لأجهزة جالاكسي مثل ميزة نقل الملفات Quick Share والشاشة الثانية وغيرها. ويبلغ سمك الجهاز نحو 16 ملم، كما يصل وزنه إلى 1.43 كيلوجرام، مع سماعتي استريو بقوة 1.5 واط.

وبالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس 5G، يدعم جهاز سامسونج جالاكسي بوك 3 جو شبكات واي فاي 6E وبلوتوث 5.1، ويضم الجهاز بطارية تدوم حتى 8 ساعات بعد شحنها لمدة 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن قوته 45 واطًا، وهي ميزة لم تكن موجودة في الإصدار السابق من الجهاز.