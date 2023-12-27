حصاد 2023.. أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة لتحرير مقاطع الفيديو

يزداد طلب إنتاج المحتوى المرئي بنحو كبير في وقتنا الحالي، ولضمان الحصول على مقاطع فيديو احترافية لا بد من إجراء عملية تحرير باستخدام برامج خاصة، وأغلب هذه البرامج تكون كثيفة ويتطلب تشغيلها حاسوبًا محمولًا يعمل بمعالج قوي ويضم وحدة لمعالجة الرسومات تمتاز بسرعة الأداء، كما من المهم أن يضم الحاسوب المحمول المناسب لتحرير مقاطع الفيديو شاشة تتمتع بمواصفات قوية، وذاكرة تخزين بسعة عالية لتتمكن من تخزين جميع مقاطع الفيديو.

فإذا كنت من هواة تحرير مقاطع الفيديو وإنتاج المحتوى المرئي أو كنت تعمل في هذا المجال وتبحث عن حاسوب محمول يكون مناسبًا لعملك، يمكنك اختيار واحد من الحواسيب التالية التي تُعدّ من أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة لتحرير مقاطع الفيديو في عام 2023:

1- حاسوب MacBook Pro M3 Pro:

تُعدّ سلسلة حواسيب MacBook Pro من آبل من أقوى الحواسيب المحمولة المتوفرة في الأسواق، ومن أفضل الخيارات المناسبة لتحرير مقاطع الفيديو، والمهام التي تتطلب برامج كثيفة، وهي مناسبة للمحترفين الذين يحتاجون إلى حاسوب يمتاز بقوة الأداء وسرعة معالجة المهام الكثيفة، ويتمتع بعمر البطارية الطويل.

أطلقت آبل قبل بضعة أشهر أحدث طرز حواسيب MacBook Pro، وهو حاسوب (MacBook Pro M3 Pro) الذي يعمل بمعالج M3 Pro من آبل الجديد كُليًا، الذي يأتي مع وحدة معالجة مركزية مكونة من 11 نواة، أو 12 نواة ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 14 نواة أو 18 نواة، ويتمتع هذا المعالج بالكفاءة العالية في معالجة جميع المهام الكثيفة، وفي استهلاك الطاقة، وهذا يجعل حاسوب MacBook Pro M3 Pro مناسبًا للعاملين في مجال تحرير مقاطع الفيديو.

ولتتعرف المزيد من المعلومات حول معالج M3 Pro، والإصدارات الأخرى من هذا المعالج، وهي: M3، وM3 Max، يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تريد معرفته عن شرائح M3 وM3 Pro و M3 Max الجديدة من آبل“.

يضم MacBook Pro M3 Pro شاشة من نوع (Liquid Retina XDR) بقياس قدره 16.2 بوصة، ويوجد إصدار آخر يضم شاشة بقياس قدره 14 بوصة. وتمتاز الشاشة بأنها تعرض المحتوى بألوان واضحة وطبيعية، وتُظهر الرسوم المتحركة بسلاسة عالية؛ مما يُسهّل عملية تحرير مقاطع الفيديو.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، فإن هذا الحاسوب يتمتع بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بطارية حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة لمدة تصل إلى 22 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو في تطبيق Apple TV وما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر شبكة الواي فاي.

يُباع حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة بسعر يبدأ من 2899 دولارًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لحاسوب آبل MacBook Pro M3 Pro“.

2- حاسوب Dell XPS 17 (2023):

تُنتج شركة Dell العديد من الحواسيب المحمولة التي تتمتع بمواصفات قوية، وتُعدّ مناسبة للعاملين في مجال تحرير الفيديو، وأبرزها: حاسوب Dell XPS 17.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7-13700H) ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia GeForce RTX 4070) التي تمتاز بالسرعة والكفاءة؛ مما يسمح بإجراء عمليات تحرير مقاطع الفيديو بسلاسة ودون مواجهة أي مشكلات متعلقة بالتأخير.

يمتاز حاسوب Dell XPS 17 بالوزن الخفيف، ويضم شاشة تعمل باللمس بقياس قدره 17 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 3840 × 2400 بكسل، وبسطوع يبلغ أقصاه 500 شمعة/ المتر المربع، كما يتضمن إضافات مهمة لمحرري الفيديو، مثل: منفذ لبطاقة الذاكرة الخارجية SD، وعدّة منافذ من نوع Thunderbolt 4.

يأتي هذا الحاسوب مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت، وتستمر بطاريته في العمل لمدة قدرها 11 ساعة.

يُباع حاسوب Dell XPS 17 بسعر قدره 2900 دولار.

3- حاسوب Dell XPS 15 9520:

يضم حاسوب Dell XPS 15 9520 شاشة تمتاز بالدقة العالية، ويعمل بمعالج قوي، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات تمتاز بالكفاءة والسرعة، وهذه العوامل تجعله خيارًا ملائمًا لمنشئي المحتوى ومحرري مقاطع الفيديو.

إذ يضم هذا الحاسوب شاشة بقياس قدره 15.6 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، ويعمل بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i7-12700H)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

يُباع حاسوب Dell XPS 15 9520 بسعر قدره 590 دولارًا.

4- حاسوب Asus Vivobook Pro 16X:

يمتاز حاسوب Asus Vivobook Pro 16X بقوة الأداء وتعدد الاستخدامات، فهو مناسب لأداء جميع المهام المتعلقة بتحرير مقاطع الفيديو العالية الجودة بالإضافة إلى أنه مناسب للألعاب الكثيفة، وهذا يعني أنه مناسب لمحرري مقاطع الفيديو ولهواة اللعب بألعاب الفيديو.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i9-13980HX) ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia GeForece RTX 4060)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

من ناحية أخرى، يضم حاسوب Vivobook Pro شاشة من نوع (OLED) تمتاز بالدقة العالية وقدرها 2000 × 3200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتُظهر الصورَ واضحةً ومشرقة، كما يضم كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع حاسوب Asus Vivobook Pro 16X بسعر قدره 1693 دولارًا.

5- حاسوب Razer Blade 14:

يمتاز حاسوب Razer Blade 14 بتصميم رقيق جدًا وخفيف الوزن؛ إذ يبلغ سُمكه 0.7 إنش فقط، ويزن ما يقرب من 2 كيلوجرام، وهو أصغر من معظم الحواسيب المحمولة المناسبة لتحرير مقاطع الفيديو، كما أنه مناسب للألعاب.

يضم هذا الحاسوب شاشة بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 جيجاهرتز، ويعمل بمعالج (AMD Ryzen 9 6900HX)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (RTX 3070 Ti)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

يُباع حاسوب Razer Blade 14 بسعر قدره 2000 دولار.

6- حاسوب Dell Inspiron 16:

إذا كان عمر البطارية الطويل هو من أهم المزايا التي تبحث عنها في الحاسوب المحمول الذي ترغب في استخدامه لتحرير مقاطع الفيديو، فسيكون حاسوب Dell Inspiron 16 هو الخيار المناسب لك؛ إذ يستمر هذا الحاسوب بالعمل لمدة قدرها 16 ساعة ونصف بشحنة واحدة عند استخدامه لتحرير الفيديو.

يأتي هذا الحاسوب بتصميم أنيق، ويزن 2 كيلوجرام ونصف تقريبًا، ويضم شاشة بقياس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يبلغ 300 شمعة/ المتر المربع، كما يضم كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يعمل حاسوب Dell Inspiron 16 بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7-1360P)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris Xe) ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يندرج هذا الحاسوب ضمن فئة 2 في واحد؛ إذ يمكنك استخدامه كحاسوب محمول وجهاز لوحي، ومن المزايا الأخرى التي يتمتع بها هذا الحاسوب، أنه يأتي مع نظام صوتي متقدم يضم مكبرات صوت رباعية لتوفير تجربة استماع مثالية أثناء تحرير مقاطع الفيديو، كما يضم مجموعة متنوعة من المنافذ التي تسمح لك بإضافة أجهزة خارجية بسهولة، فهو يضم منفذين من نوع USB-C، ومنفذ واحد من نوع (USB-A 3.2 Gen 1)، ومنفذ من نوع HDMI، ومقبس لسماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم.

يُباع حاسوب Dell Inspiron 16 بسعر قدره 800 دولار.

7- حاسوب Acer Swift X 14:

يأتي حاسوب Acer Swift X 14 في هيكل رقيق، ويمتاز بأنه خفيف الوزن؛ إذ يزن 2 كيلوجرام تقريبًا، وهذا يجعله سهل الحمل، ولن تشعر بثقله أثناء التنقل.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج (IntelCore i7-13700H) الذي يقدم أداءً قويًا، وستمنحك وحدة معالجة الرسومات (RTX 4050) أيضًا أداءً قويًا وسلاسة أثناء تحرير مقاطع الفيديو. كما يأتي حاسوب Acer Swift X 14 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هذا الحاسوب شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 14.5 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 2880 × 1800 بكسل، وبسطوع يبلغ 400 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

يُباع حاسوب Acer Swift X 14 بسعر قدره 1500 دولار.

8- حاسوب HP Dragonfly Pro:

يُعدّ حاسوب HP Dragonfly Pro أفضل حاسوب محمول من HP للمحترفين، وهو مناسب لتحرير مقاطع الفيديو، ويضم شاشة تعمل باللمس بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وبسطوع يبلغ 400 شمعة/ المتر المربع، كما يضم كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1440 بكسلًا.

يتمتّع هذا الحاسوب بالأداء القوي بفضل معالج (AMD Ryzen 7 7736U) الذي يعمل به، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (AMD Radeon)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

تستمر بطارية حاسوب HP Dragonfly Pro بالعمل لمدة قدرها 15 ساعة، ويُباع بسعر قدره 1550 دولارًا