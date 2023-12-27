ثلاجة سامسونج تراقب المواد الغذائية بالذكاء الاصطناعي

كشفت سامسونج قبل معرض CES 2024 عن عدد قليل من الأجهزة المنزلية الجديدة، التي يتميز كل منها بالاتصال بإنترنت الأشياء والمزايا الذكية.

وتشمل هذه الأجهزة ثلاجة Bespoke 4-Door Flex، وموقد الطبخ Anyplace Induction، وفرن Slide-In Range، وتتميز هذه الأجهزة بشاشات تعمل باللمس للوظائف المتقدمة.

ويبدو أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يصبح الميزة الرئيسية لجميع منتجات سامسونج التي من المفترض إطلاقها في العام المقبل.

وتتميز ثلاجة سامسونج Bespoke 4-Door Flex المزودة بتقنية +AI Family Hub بميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة كليًا Vision Inside التي تستخدم كاميرا داخلية لتعرف العناصر عند وضعها داخل الثلاجة أو عند إخراجها.

كما أن الثلاجة مزودة بميزة الذكاء الاصطناعي Vision التي يمكنها تحديد نحو 33 عنصرًا غذائيًا طازجًا مختلفًا بناءً على مجموعة محددة سابقًا من بيانات التدريب التي تضم نحو مليون صورة طعام.

وتصنف ميزة Vision كل عنصر غذائي وتعرضه عبر شاشة لمس خارجية بقياس قدره 32 بوصة.

ويمكن تعديل قائمة المواد الغذائية المخزنة داخل الثلاجة باستخدام الشاشة التي تعمل باللمس. كما يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة تاريخ انتهاء الصلاحية لكل عنصر. وترسل الثلاجة إشعارًا عندما تصل هذه العناصر إلى تاريخ انتهاء الصلاحية.

وتتيح لك ميزة مدير الثلاجة مراقبة حالة فلتر المياه، وتنبهك الثلاجة عندما يحين وقت استبدال الفلتر. يمكنك طلب فلتر مياه بديل مباشرة من أمازون بنقرة واحدة فقط.

وتتيح لك الشاشة المدعومة بنظام التشغيل تايزن من سامسونج مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب، والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع SmartThings، وعرض شاشة الهاتف الذكي، ومشاهدة تيك توك.

وبفضل التكامل مع Samsung Food و Samsung Health و SmartThings، تأخذ الثلاجة في الحسبان رغباتك الصحية والغذائية للتوصية بالوصفات.

ويمكنك استخدام ميزة التخصيص التي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي Food لإضافة رغباتك الغذائية، مثل الأطعمة الخالية من منتجات الألبان، والأطعمة الخالية من الغلوتين.

وتحلل خطة الوجبات المخصصة معلومات المستخدمين من خلال الاتصال بحسابات Samsung Health لإنشاء وجبات مخصصة بناءً على احتياجاتهم الصحية.

ويتميز موقد الطعام Anyplace Induction وفرن Slide-In Range من سامسونج بشاشات تعمل باللمس بقياس قدره 7 بوصات. وتعرض هذه الشاشات الوصفات التي أوصت بها ثلاجة Bespoke 4-Door Flex.

وقال موه يونج لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء في أعمال الأجهزة الرقمية Samsung DX: “نحن فخورون ومتحمسون لعرض مزايا الذكاء الاصطناعي والاتصال المحسنة هذه، التي تستخدم التقنيات الحديثة لمساعدة الجميع في الارتقاء بتجارب الطعام والمطبخ”.

وأضاف: “نحن ملتزمون بالسماح للمستخدمين بالاستمتاع بالفوائد العديدة لنظامنا الغذائي المبتكر عبر مجموعة واسعة من الأجهزة والمزايا”.