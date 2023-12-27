تسلا تخطط لتجديد Model Y مع احتدام المنافسة في الصين

تستعد تسلا لطرح نسخة معدلة من Model Y التي حققت نجاحًا كبيرًا من مصنعها في شنغهاي، إذ يسرع المنافسون المحليون إطلاق المنتجات وسط منافسة شديدة.

وتجري شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية حاليًا أعمالًا تحضيرية في الصين للسيارة ذات الدفع الرباعي المحدثة Model Y، وقد تبدأ مرحلة الإنتاج الضخم بحلول منتصف عام 2024.

ويحتوي إصدار عام 2024 من Model Y تغييرات خارجية وداخلية واضحة مقارنةً بالتحديث السابق في شهر أكتوبر، الذي أضاف تصميمًا جديدًا إلى العجلات والإضاءة المحيطة.

وتصنع تسلا الدفعة الأولى من Model Y الجديدة في منشأة الشركة في شنغهاي، مع تعليق الإنتاج لمدة أسبوع تقريبًا خلال العام الجديد من أجل إجراء ترقية جزئية، إذ يجب إجراء المزيد من التحديثات على خط تجميع Model Y قبل مرحلة الإنتاج الضخم.

وأُسس مصنع تسلا في شنغهاي في عام 2019، وينتج الآن أكثر من نصف عدد سيارات شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وطرحت تسلا Model Y للمرة الأولى في عام 2020، وقد أثبتت شعبية كبيرة، إذ أصبحت الآن من بين نماذج السيارات الكهربائية ذات المبيعات العليا في جميع أنحاء العالم. وشكلت Model Y نحو 75 في المئة من إجمالي مبيعات تسلا في الصين.

وتتنافس Model Y الجديدة مع السيارات الكهربائية الجديدة المفترض صدورها في الصين خلال العام المقبل. ويكشف المنافسون المحليون للشركة الأمريكية عن عدد كبير من المركبات الجديدة لزيادة حصتهم عبر مختلف قطاعات السوق، ومنهم شركات صناعة السيارات الكبرى، مثل BYD، والوافدون الجدد، مثل Xpeng.

وتستعد BYD في الربع الحالي لتجاوز تسلا بوصفها الشركة الرائدة عالميًا الجديدة في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل.

وأعادت تسلا في وقت سابق من هذا العام تجديد سيارة السيدان Model 3 التي يبلغ عمرها ست سنوات بمظهر جديد ومدى طويل لجذب العملاء.

وارتفع إجمالي مبيعات الصين من مركبات الطاقة الجديدة بنسبة مقدارها 40 في المئة في شهر نوفمبر مقارنةً بالعام السابق، وتشمل السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية بالكامل، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية في وقت سابق من هذا الشهر.