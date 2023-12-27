أسوس تكشف عن التبريد المائي المتكامل ProArt LC 420

كشفت شركة أسوس عن أول تبريد مائي متكامل (AIO) من سلسلة ProArt الموجهة لوحدات المعالجة المركزية من منصة إنتل أو منصة AMD.

صُمم التبريد المائي المتكامل ProArt LC 420 لمن يبحث عن الأداء العالي والضوضاء المنخفضة والتصميم الأنيق والراقي. ويعتمد ProArt LC 420 بتصميمه على محرك مضخة ثلاثية الطور (three-phase motor) مما يسمح بتحقيق تبريد أفضل وتشغيل أكثر هدوءًا.

كما يعتمد على مراوح Noctua Industrial PPC المشهورة، والمؤشر المضيء الموجود على غطاء المضخة ليعرض معلومات النظام المختلفة بطريقة مبتكرة، بالإضافة إلى حجم المبرد الضخم الذي يصل إلى 420 ملم.

يعد تبريد ProArt LC 420 واحدًا من حلول التبريد المائي المتكاملة القليلة الانتشار في الأسواق بسبب حجمه الذي يصل إلى 420 ملم. ومع تضمنه مراوح Noctua NF-A14 industrial PPC بحجم يصل إلى 140 ملم وسرعة دوران قدرها 2000 دورة/ الدقيقة، فإن كمية تدفق الهواء باتجاه المبرد ستكون كبيرة.

كما أن المبرد نفسه أكثر سماكة من المعتاد بحجم يصل إلى 30 ملم، مما يوفر مساحة تخزين إضافية لسائل التبريد؛ إذ لا تضطر المراوح والمضخة إلى العمل بجهد كبير.

وبدلًا من أن يتميز بإضاءة RGB التي أصبحت ميزة قديمة، يتضمن التبريد المائي المتكامل ProArt LC 420 مؤشرًا مضيئًا موجودًا على غطاء المضخة، مقسمًا إلى أجزاء وهي تمثل مستويات مختلفة من سرعة دوران المراوح، أو درجة الحرارة، وغيرها من الخيارات المتاحة لك.

باستخدام هذا المؤشر المضيء، يمكن للمستخدم التحقق من أداء تبريد نظامه بنظرة سريعة، إذ يمكن العثور على هذه الإعدادات داخل تطبيق Armory Crate.

وصمم التبريد المائي المتكامل أسوس ProArt LC 420 ليكمل التشكيلة المتنوعة لسلسلة منتجات ProArt، التي منها اللوحات الأم والبطاقات الرسومية والشاشات إلى غير ذلك..