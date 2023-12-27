آبل تنجح في إيقاف منع ساعاتها الذكية مؤقتًا

حققت آبل انتصارًا اليوم الأربعاء عندما أوقفت محكمة الاستئناف الأمريكية مؤقتًا منع الاستيراد الذي فرضته لجنة حكومية على بعض ساعاتها الذكية الشهيرة، وذلك في أعقاب النزاع على براءات الاختراع مع شركة التكنولوجيا الطبية Masimo.

وقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة طلبًا طارئًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية تطلب فيه وقف الأمر، وذلك بعد استئناف قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية بأنها انتهكت براءات اختراع Masimo.

وقال محللون إن القرار النهائي قد يكلف الشركة ملايين الدولارات، وربما يفرض على آبل تسوية أو تعديلًا تكنولوجيًا.

وقال دان آيفز، المحلل في شركة الأوراق المالية Wedbush: “يعد هذا القرار فوزًا كبيرًا للشركة، ولم يكن متوقعًا؛ نظرًا إلى المسائل القانونية التي تنطوي عليها معركة براءات الاختراع. أمام Masimo الآن معركة كبيرة، ونتوقع أن تكون قضية الاستئناف في شهر يناير مهمة للطرفين”.

وقالت محكمة الاستئناف في حكم من أربع فقرات إنها توقف المنع ريثما تنظر في اقتراح آبل بوقف مؤقت طويل أثناء عملية الاستئناف. ومنحت المحكمة لجنة التجارة الدولية حتى تاريخ 10 من يناير للإجابة عن طلب آبل.

ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استخدام حق النقض لرفع الحظر يوم الثلاثاء، مما سمح بدخوله حيز التنفيذ. وطلبت الشركة المصنعة لهواتف آيفون وقف المنع مؤقتًا في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وأبلغت الشركة المحكمة يوم أمس الثلاثاء أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تدرس كون الإصدارات المعاد تصميمها من ساعاتها تنتهك براءات اختراع شركة Masimo ويمكن استيرادها. وقالت آبل إن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حددت يوم 12 من يناير موعدًا مستهدفًا لاتخاذ قرارها.

واتهمت Masimo آبل بتوظيف موظفيها، وسرقة تقنيتها لقياس التأكسج النبضي وإدماجها في ساعاتها. ومنعت لجنة التجارة الدولية واردات ساعات آبل المزودة بتقنية قراءة مستويات الأكسجين في الدم.

وضمّنت آبل ميزة مقياس التأكسج النبضي في ساعاتها الذكية بدءًا من نموذج Apple Watch Series 6 الصادر في عام 2020.

وتستطيع آبل الآن بيع الساعات الذكية Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 في الولايات المتحدة، بعد إيقاف المبيعات مؤقتًا في الأسبوع الماضي بسبب قرار لجنة التجارة الدولية.

ولم يؤثر المنع في النموذج الذي لا يحتوي على مقياس التأكسج النبضي Apple Watch SE. كما أن الساعات المبيعة سابقًا لم تتأثر بالمنع.