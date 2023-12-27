آبل تخسر رئيس تصميم آيفون لصالح LoveFrom

نجح جوني إيف بجذب خبير سابق في آبل من أجل العمل على مشروع جديد في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف إنشاء أجهزة تتمتع بالقدرات الحديثة.

وينضم المدير التنفيذي السابق لشركة آبل، تانغ تان، إلى شركة التصميم LoveFrom التابعة لإيف، بصفته جزءًا من جهود تشكيل شكل وإمكانيات المنتجات الجديدة.

ويعد هذا العمل واحدًا من الجهود الطموحة لإيف منذ أن ترك آبل في عام 2019 لإنشاء LoveFrom. ويشتهر إيف بالمنتجات التي ساعد في ابتكارها في عهد المشارك المؤسس لشركة آبل، ستيف جوبز، ومنها أجهزة آيفون وآيباد وماك.

ويأمل إيف أن يحول تطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي إلى شركة جديدة، مع أن تطوير المنتجات لا يزال في مرحلة مبكرة.

وتتركز الجهود حتى الآن على توظيف المواهب وإيجاد المفاهيم. ويقود تان هندسة الأجهزة في المشروع أثناء عمله في LoveFrom.

وذكرت وكالة بلومبرج سابقًا أن المدير التنفيذي يتنحى عن منصب نائب رئيس شركة آبل لتصميم منتجات آيفون والساعة الذكية.

ومن غير المقرر أن يغادر قبل شهر فبراير، مع أن مسؤولياته قد وزعت على أشخاص آخرين هذا الشهر.

ويخطط سام ألتمان لتوفير الأسس البرمجية لأجهزة الذكاء الاصطناعي. وأثار ألتمان غضب بعض أعضاء مجلس إدارة شركة OpenAI من خلال جمع الأموال لمساعٍ أخرى، وشمل ذلك الجهود المبذولة مع إيف.

وكان ألتمان قد تودد إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة سوفت بنك، ماسايوشي سون، بخصوص استثمار مليارات الدولارات في الشركة الجديدة. وتشتمل المشاريع في مرحلة المفهوم على أجهزة للمنزل.

ويسلط رحيل تان الضوء على خسارة آبل للمواهب التصميمية، إذ غادرها منذ عام 2019 نحو 14 عضوًا من فريق إيف السابق.

وفقدت آبل في وقت سابق من هذا العام خليفة إيف، إيفانز هانكي، بعد شغلها هذا المنصب لعدة سنوات فقط.

وتركت هجرة الأدمغة الشركة دون بديل واضح لهانكي. وعينت آبل مدير العمليات الرئيسي جيف ويليامز للإشراف على مصممي الشركة مباشرة، بدلًا من تعيين مدير تنفيذي جديد لقيادة التصميم.

وجمعت LoveFrom في الوقت نفسه قائمة من العملاء البارزين، مثل Airbnb وفيراري وشركة الأزياء مونكلير. كما أبرمت أيضًا صفقة مدتها ثلاث سنوات مع آبل لمواصلة تقديم الخدمات الاستشارية، مع أن تلك العلاقة انتهت في عام 2022.

وانضم أكثر من 20 موظفًا سابقًا في آبل إلى شركة التصميم LoveFrom. واستمرت عمليات مغادرة آبل في الآونة الأخيرة، إذ غادر باتريك كوفمان، أحد أهم رواد تصميم واجهات المستخدم في الشركة.

كما يغادر كولين بيرنز الشركة في شهر يناير، وهو يدير الفريق المسؤول عن استكشاف مفاهيم الأجهزة والبرامج المبكرة. وغادر أيضًا شوتا أوياجي، وهو عضو آخر في فريق إيف للتصميم الصناعي ضمن آبل، وبدأ العمل مع LoveFrom.